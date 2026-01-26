¡ÔWBC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Õºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡¡¹µ¤¨µ¯ÍÑ¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î»³ÀîÊæ¹â¤äËÒ¸¶ÂçÀ®¤È½Å¤Ê¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¡Æ´¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¡È¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡É¤â½ÅÍ×¤Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤èWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Î³«Ëë¤¬3·î5Æü¤ËÇ÷¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¹ñÆâÁÈ¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¿ØÍÆ¤«¤é¤ÏºòÇ¯¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿Æ£Àîºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
ºå¿À¤Î4¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âWBC½é½Ð¾ì
¡¡Ï¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëWBCÆüËÜÂåÉ½¡£2025Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤éÅê¼ê¿Ø8¿Í¤ËÂ³¤¡¢1·î16Æü¤ËËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤é¹ñÆâÁÈ¤ÎÌî¼ê¤òÃæ¿´¤Ë11¿Í¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë11¿Í¤Ï1·îÃæ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÅê¼ê¤Ï»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¡¢Ìî¼ê¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¡ÊW¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢¹ñÆâÁÈ¤ÏÁª½ÐµåÃÄ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯ÆüËÜ°ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é4¿Í¡ÊËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ë¡¢¥»¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤«¤é¤â4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥»¤ÏÂ¾¤ËDeNA¡¢µð¿Í¤«¤é³Æ1¿Í¤Ç¡¢Â¾¤Î3µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºå¿À¤Î4¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âWBC½é½Ð¾ì¡£ºòµ¨¡¢ÂÇÅÀ¤ÈËÜÎÝÂÇ¤ÎÆó´§¤Ç¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¼çË¤¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³°Ìî¼ê¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡¢Êá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¦ÍÞ¤¨¤Ç¸ø¼°ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò·ÑÂ³¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°ÆÈÁö¤ò»Ù¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï"¼çÎÏ"¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡Öºßºå¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤Ï¥µ¥È¥Æ¥ë¤ò¡Ø4ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡Ù¤È¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤¬Ç»¸ü¡£ËÜ¿¦¤Î¥µ¡¼¥É¤ÏÂ¼¾å¤È²¬ËÜ¤¬½Ð¤ì¤ÐËä¤Þ¤ë¤·¡¢³°Ìî¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤äµÈÅÄÀµ¾°¡ÊR¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê1ÏÈ¤Ï¶áÆ£¤Ç¤·¤ç¤¦¡£DH¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊºßµþµåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë
³«ËëÄ¾Á°¤ÎWBC¤Ç¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë¥ê¥¹¥¯
¡¡º´Æ£¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¼ç¼´¤òÄ¥¤ë¿¹²¼¤â"¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö"¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£³«ËëÄ¾Á°¤ÎWBC¤Ç¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÊá¼ê¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖWBC¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤ÈÂÎ¤òÁá¤¯ºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾¸å¤Ï¹¥Ä´¤ÊÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤ë»þº¹¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¹µ¤¨Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÂÀï¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤º¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÅö»þ¡¦À¾Éð¤Î¼çË¤¤À¤Ã¤¿»³ÀîÊæ¹â¤¬ÆâÌî¤Î¹µ¤¨¤Ë²ó¤ê¡¢½Ð¾ì3»î¹ç¤Ç5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£³«Ëë¸å¤Ï4·îÁá¡¹¤Ë²¼È¾¿È¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ÆÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ëµåÃÄ¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤â¤¢¤ê17»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤Ï¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÂåÌò¤ÇµÞî±¸Æ¤Ð¤ì¤¿ËÒ¸¶¤â2ÂÇÀÊ¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¡£³«ËëÁ°¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ÎÉÔÂ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¡¼¥º¥óÆþ¤ê¸å¤Ï4·î¤Ëº¸ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤ÆÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡º£²ó¤Îº´Æ£¤ÎÂåÉ½¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÀèÎã¤È¤Á¤ç¤¦¤É½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡º´Æ£¼«¿È¤ÏÂçÃ«¤òÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç°´ê³ð¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºå¿ÀOB¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Öºå¿À¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿4¿Í¤Ï¼ã¤¤¤«¤é°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£WBC¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤«¡£µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢ÆùÂÎÌÌ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¥¦¥¨¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤ËÁö¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ëÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´í¸±¤ÊÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶Ã°Û¤ÎÆùÂÎ¤ÈÈôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ëÂçÃ«¤ÈÊÂ¤Ö½Å°µ¤âÂç¤¤¤¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë¼çË¤¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Â¼¾å¤¬Âç²ñÃæ¤Ë¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°Ç¯¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤ÆÀä¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÏWBC¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤ò°ú¤¤º¤Ã¤ÆÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¡¢¥Î¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤â5°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£WBC¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÃ«¤é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Îº®Íð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºå¿À¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥µ¥È¥Æ¥ë¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
