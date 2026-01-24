少年時代のあだ名は「ブタゴリラ」……。地元では有名な“ブスキャラ”だった男が、32歳で「超イケメン」へと激変した。転機となったのは、マッチングアプリで突きつけられた「一度の失恋」。なぜ彼は顔を変える決断をしたのか？ 変身男子・まっするまさやさんインタビュー前編をお届け。（全2回の1回目／後編を読む）

「ブタゴリラ」と呼ばれていたまっするまさやさん。彼はなぜ変われた？ ©杉山秀樹／文藝春秋

「地元代表ブスキャラ」でも、スクールカーストは常に上位

──Instagramではご自身について「地元代表ブスキャラだった」とおっしゃってましたが、実際はどんな学生時代だったんですか？

まっするまさやさん（以下、まさや） ずっと元気キャラでした。スクールカーストもずっと上位でした。

僕、常に人より上じゃないと嫌、というか。小学生って明るくて、運動神経が良くて、よくしゃべっていたら勝手にカースト上位になるじゃないですか。

──スクールカースト上位のブスキャラ、というのはめずらしいかもしれません。

まさや 小中高と友達が多くて、常に輪の中心でした。ただ「モテた」ことはなくて。モテるって、僕のなかでは女性の方から言い寄られるイメージなんですが、それはなくて。見た目が秀でているほうじゃなかったので。けど、小中高はいつも学校で一番可愛い子と付き合っていました。

──自分から告白して？

まさや そうですね。結構自分からアプローチするほうなんで。性格を褒められることが多いので、一緒にいて楽しいと思ってもらえるのかも。

身長もチビで、背の順ではだいたい一番前。ガリガリでしたし、見た目で褒められることは本当になかったです。面白いし優しいけど、見た目はブス。だから、まわりの男からは「なんでこいつがカワイイ彼女と付き合ってるんだ？」と思われてましたね。「男は顔じゃない」を体現していたと思います。

あだ名は「ブタゴリラ」

──同級生から顔をいじられたりした経験は？

まさや それは全然ありましたね。当時波田陽区さんが流行っていたので「まさようく」って呼ばれてました。あとは、K-1の武蔵とか、長谷川穂積とか。顔が腫れぼったくて、タラコ唇で、ニンニク鼻でした。後に筋トレで体重を増やしたんですけど、その時は「ブタゴリラ」って言われてました（笑）。あとは、目が腫れぼったいので「見えてる？」みたいにいつもいじられてました。

──顔がコンプレックスになることはなかったですか？

まさや 自分でも「整っているほうではないな」とはわかっていましたけど、関西人なので多少いじられても、笑いにしてたんで。あと「ブス」って言われても実際カワイイ子と付き合えて、みんなが羨む状況にはいたので「別に」って感じでした。

なんなら整形する前の十代後半のほうがめっちゃ遊んでいましたね。

──「めっちゃ遊んでいた」というのは？

まさや 僕、付き合ったらちゃんとしたいので、あくまでフリーの時期での話なんですけど。若い頃って遊んだ子の人数がステータスになるじゃないですか。高校卒業までに、自分で決めた目標人数はありましたね。

──数えていたんですね。

まさや ただ、3日連続とかになるとさすがにわからなくなる（笑）。逆に、20歳超えたら燃え尽き症候群みたいになって。「クラブ行こう」「ナンパ行こう」と誘われても「もうええわ」みたいな。

──そんな生活なら、整形する必要がないように思うんですが……。整形の前に肉体改造から始めたんですよね？

まさや そうですね。25歳のときに2年間付き合ってた彼女と別れたので「夏までにムキムキになって、もう1回遊ぶか」と、ジムに入会したんです。

僕、ADHDの特性があって。ハマったらまわりに止められるくらいやり込むんです。十代は女性との遊びでしたが、次がパチンコやゲーム。その次が筋トレで。

──どれくらいのハマり具合なんですか？

まさや パチンコはマックスで100連勤ぐらい（笑）。数百万円は負けました。その次が「モンスターハンター」。当時新社会人で、月の就業時間が190時間くらいだったんですけど、モンハンのプレイ時間は250時間くらい（笑）。ハマると本当にまわりが見えなくなるんです。

筋トレも、元々は168cmで47kgぐらいのガリガリだったんですが、3カ月で10キロ増やしました。ウエイトゲイナーっていう、1000キロカロリーぐらいある高糖質のプロテインドリンクを仕事の合間に流し込んで。週5〜6で1日2時間ぐらいトレーニングして、ボディコンテストに出るようになるまでになりました。

マッチングアプリで突きつけられた“顔の壁”

──じゃあ、その夏にはモテるように？

まさや いや、その時は「思ったよりモテないな」という感じで。その後一度彼女ができるんですが、2年くらいで別れて、今度はマッチングアプリを始めたんです。でも、そこでも思ったより「いいね」が来ないし、マッチできなくて……。

決定的だったのが、ある女の子に明確にフラれたんです。その子とは3回デートして、会う前も「早く会いたいね」ってメッセージしあって、僕も「イケる！」と思って。で、その日の帰りに「付き合おう」と言ったら、フラれたんですよ。ズッコケましたもん。どこかダメなんや、と。でもその子は理由教えてくれなかったんですよ。それで、めちゃくちゃ悔しくなって。

──なるほど……。

まさや 女友達にも相談してアプリを研究したんです。それで「いいね」がたくさんついている人は、だいたい「年収が高いか、顔がいいか」だと。文字情報と写真しかないので、僕の良さであるトーク力や雰囲気が伝わる前に弾かれていたんです。つまり、僕の顔が「うわ、カッコいい」となるレベルじゃないというのが、ボトルネックになっていたんです。僕、ハマったら徹底的に調べるんで。

──そこまでする原動力は何なのですか？

まさや 僕、昔から負けず嫌いなんですよ。負けている状態だとムキになっちゃう。だからゲームも友達の家でボコボコにされたら、こっそり買ってやり返せるまで夜な夜なやりこむ（笑）。トップになりたいんじゃなく、身近な人に負けているのが悔しいんです。マッチングアプリは、マッチできるとちょっと「勝った」感覚になれる。競争が好きなんですよ。常に上位にいたい。自分が劣っている状態を作りたくなかった。

──それで「顔を変えよう」と。周りから止められませんでした？

まさや 仲の良い友達とかは「整形なんてやらんでいいやん」と。「かっこよくはないけど、笑うとパグみたいに顔がくちゃっとなるのが愛されるのに」みたいには言われました。

鼻整形後、2カ月で訪れた「モテの波」

──最初はどんなところから始めたんですか？

まさや まずは肌治療をして、次にハイフ（超音波を用いた、たるみやシワ治療）を受けました。28歳の時にまぶたの二重整形と眉毛のアートメイクをしました。

この2つをやったら一気に印象が変わりましたね。その後、目の幅を調整して広げたんですけど、そしたら今度は鼻の大きさが逆に目立つようになってきて。

──鼻整形を意識するようになっていったんですね。

まさや ですね。美容上級者の友達から「もうあとは鼻だけやな」と言われるようにもなって。顔も小さいし、髪型も整えて、眉毛、目、歯もきれいにして。「あとは鼻をやったらめちゃくちゃ化ける」と言われて。ただ、鼻整形は葛藤がありましたね。不自然になるのが怖いんで。1年半くらい迷って、30歳になる時に自分への誕生日プレゼントでやりました。

鼻整形して、2カ月くらいで腫れが収まってきたんですが、そこからのモテがすごくて。一気にエグい波が来ました。

