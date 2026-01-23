頭候補は先発復帰の平良海馬

2年連続で開幕投手を務めたエースの移籍は、チーム編成においても重大な転換点である。2025年まで9シーズンにわたり西武でプレーした今井達也投手が、アストロズへ移籍した。2023年から3年連続で2桁勝利を挙げた右腕が抜けた穴を埋めることができる可能性を秘めた投手を紹介する。

最有力候補として名前が挙がるのが、平良海馬投手である。2019年に1軍デビューを果たして以降、4シーズンにわたってリリーフとして登板を重ね、2020年から3シーズン連続で防御率1点台以下を記録した。2020年には新人王、2022年には最優秀中継ぎ投手のタイトルも手にしている。

2020年から2022年まで3年連続で奪三振率10.00以上を記録し、勝ちパターンの一角として君臨。2020年と2021年にやや苦しんだ制球力も2022年には改善。制球力の向上とともに、球界を代表するリリーフ投手へと成長した。

先発に転向した2023年には150イニングを投げ規定投球回に到達。11勝7敗、防御率2.40を記録し、奪三振率9.18と高い奪三振能力を維持した。与四球率も3.30と安定し、先発適性の高さを証明した。2024年も先発として開幕ローテーション入りを果たし、5試合時点で防御率1.42と好調だったが、5月以降は故障で長期離脱。8月の復帰後はチーム事情によりリリーフに再転向しながらも、防御率1.66と安定した成績を残した。役割を問わず結果を出せる点は、大きな強みである。

2025年はクローザーとして31セーブを挙げ、自身初の最多セーブを獲得。防御率1.71、奪三振率9.06と内容面でもリーグ屈指の水準を維持した。先発へ復帰する今季、2023年と同様の働きを見せることができれば、今井の穴を最小限に抑える存在となり得る。

若手左腕と高卒右腕にかかる期待

菅井信也投手は2021年の育成ドラフト3位で入団し、高卒3年目の2024年途中に支配下登録された。同年は1軍で8試合に登板し、そのうち5試合で先発を任された。7月15日のオリックス戦では7回7奪三振無失点と好投し、プロ初勝利を挙げている。同年は防御率5.25と課題も残したが、奪三振率8.25、与四球率3.75と指標面では一定の水準を示した。2025年はオープン戦で8イニング無失点と結果を残し、自身初の開幕ローテーション入りを果たす。

シーズン序盤から先発の一角を担い、6月12日時点で5勝を挙げるなど白星を重ねた。7月以降の登板は3試合にとどまったものの、11試合で5勝5敗、防御率3.58と前年から大きな成長を示した。スタミナ強化と指標の再向上が実現すれば、先発左腕としての飛躍も十分に見込まれる。

篠原響投手は2024年ドラフト5位で入団。1年目となった昨季は2軍で16試合に登板し8勝、73回2/3イニング、防御率2.20を記録した。与四球率1.59と制球力が際立ち、高卒ルーキーとは思えぬ安定感を示した。

9月7日に1軍デビューを果たし、9月26日には2度目の先発登板を経験。いずれも5回を投げ切れず4失点を喫したが、奪三振率10.29、与四球率2.57と指標は優秀でK/BBは4.00を記録した。今後は1軍の強打者に対応できる球質向上が求められるが、高い制球力と奪三振能力を併せ持つ点は大きな魅力である。

過去には涌井秀章投手が高卒2年目の2006年に12勝を挙げ、翌年の最多勝につなげた例もある。同じ高卒2年目を迎える篠原投手が、早期台頭を果たせるかが注目される。西武はこれまでも、松坂大輔投手や菊池雄星投手のMLB移籍後に新たな柱を育て、チームの浮上につなげてきた。新たな投手再編が機能するか、チームの行方を左右する重要な要素となる。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）