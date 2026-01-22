380²¯±ß¹ç°ÕÊóÆ»¤«¤é¡È¶õÇò¤Î6Æü´Ö¡É¡¡¥É·³¤òÇº¤Þ¤·¤¿¡Ö40¡×¡Ä²¼¤·¤¿Ìµ¾ð¤ÊÄÌ¹ð
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ç°ÕÊóÆ»¤«¤é6Æü¸å¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤è¤¦¤ä¤¯FA»Ô¾ì¤Î¼çÌò¤òÀµ¼°¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¡¢15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆþÃÄ¹ç°Õ¤òÊó¤¸¤Æ¤«¤é¡¢ÄÀÌÛ¤Î6Æü´Ö¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÆþÃÄ¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Þ¤Ç¡¢¾¯¤·»þ´Öº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤æ¤¨¤Î»ö¾ð¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°¥á¥¸¥ã¡¼ÎòÂå2°Ì¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î¿ô»ú¤À¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ºòµ¨¤âOPS.841¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿28ºÐ¤Î»êÊõ¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Àµ¼°È¯É½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼°È¯É½Á°¤Î20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Îµ»ö¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤Î¡Ö¶õ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¹ç°Õ¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬´°Á´¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤¿¤áÏÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òDFA¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ï¹Ô¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ºÇ¶¯·³ÃÄ¤æ¤¨¤Î»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥¢¥Ë³°Ìî¼ê¤ò40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬°ú¤Î±¤á¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿µå³¦¶þ»Ø¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£1998Ç¯¡Á2000Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë