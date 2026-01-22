NPBÀïÎÏ³°¤«¤é3¤«·î¡ÄÈ½ÌÀ¤·¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ë¡Ö!?!?!¡×¡¡24ºÐ¤Ø·ãÎå¤ÎÀ¼¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×
¡¡3·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¡ÖÂè80²óJABAÅìµþ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÂç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¿·¿Í¡¦°ÜÀÒÁª¼ê¤¬22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£NTTÅìÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¹Åç¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç£ß·ÍºÌéÆâÌî¼ê¤¬²ÃÆþ¡£24ºÐ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¡Ö·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç£ß·¤Ï²ÖºéÆÁ±É¹â¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ç1Ç¯²Æ¤«¤é¹Ã»Ò±àÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤·¡¢U-18¥ï¡¼¥ë¥ÉÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë1·³½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î45»î¹ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢ºòµ¨¤Ï1·³¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤º¡£2·³¤Ç¤â57»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.175¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£NPBÄÌ»»63»î¹ç¤Ç10°ÂÂÇ¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.133¡£11·î¤Ë¤Ï12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯¡¢¥«¡¼¥×¤Î6Ç¯´Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ´Þ¤á¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÇ¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖNTTÅì!?¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Ë¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤«¡×¡ÖÇ£ÂôNTTÅì!!??¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë