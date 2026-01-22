『ひみつのアイプリ』に続くプリティーシリーズ最新作が発表 『おねがいアイプリ』2026年春から展開へ
アニメ「プリティーシリーズ」の最新作として、2026年春より『おねがいアイプリ』の展開が決定した。
【画像】多すぎ！公開された新キャラ設定画 『ひみつのアイプリ』2期の新カット
「プリティーシリーズ」は、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲームを原作としたアニメ作品シリーズ。
2010年にアミューズメントゲーム『プリティーリズム・ミニスカート』から始まり、 11年4月にテレビアニメ『プリティーリズム・オーロラドリーム』が放送され、『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』、『プリティーリズム・レインボーライブ』と3年間続いた。その後、世界観を変え『プリパラ』『アイドルタイムプリパラ』を計4年間展開、さらに『キラッとプリ☆チャン』が3年間、10周年記念作品となる『ワッチャプリマジ！』を経て、24年4月より最新作『ひみつのアイプリ』のテレビアニメがテレビ東京系列で放送開始され、あわせてアミューズメントゲームも稼動スタート。2025年4月からはアニメ2期となる「リング編」が放送中。
そして最新作は『おねがいアイプリ』に決まり、ロゴが公開された。詳細は2月26日に発表予定。
