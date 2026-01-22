ニッチェ･江上、『THE W』優勝後の祝福止まらず
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が20日、オフィシャルブログを更新。『女芸人No.１決定戦 THE W 2025決勝』での優勝後、芸能界の仲間たちから寄せられた祝福や“すごすぎる”お祝いケーキを公開し、喜びと感謝の思いをつづった。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「すごいケーキ！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「あさこさん！！！！THE Wで優勝決まってすぐに連絡をくれた、マセキ芸能社の大好きな姉様」と切り出し、同じマセキ芸能社に所属する先輩でタレントのいとうあさこからの祝福があったことを明かし、仕事の現場で再会した際には「力強いハグをしていただきました」 と振り返った。
続けて「マセキ最高！！！！！！」「愛してる！！！！！！」と事務所や先輩への愛情を全力で表現し、江上と相方の近藤くみこ、いとうとの笑顔いっぱいの３ショットを公開した。
さらに別の日には、「20年来のお友達に、またまたお祝いしてもらいました」と長年の友人たちから贈られた豪華なケーキを披露。『THE W』優勝を祝う特注ケーキには、 ニッチェの写真やカラフルな装飾が施され「このケーキすごくないですか！？」「めちゃくちゃ可愛い」「そして超美味しい」と興奮冷めやらぬ様子でつづった。
江上は「本当に本当にありがとう」と感謝を重ね「まだお祝いラッシュは終わりません、、幸せ」と余韻に浸る心境を吐露。
最後は、この日もスタジオでの仕事を終えた後、横浜で２ステージのライブに出演することを明かし「子供たちが寝る時間には帰れるはず！！待っててね〜」と母としての 顔ものぞかせてブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「お二人の成功嬉しい」「素敵な先輩」「あさこさんとのスリーショットいい写真」「マセキのみなさまは、すてきな魅力いっぱいの方々が大勢ですね」「えのさんの人柄が、友達に愛されるのですよね」「迫力があるケーキ」「オシャレで素敵なケーキ」「素晴らしすぎるデコレーションケーキ」などの声が寄せられている。
