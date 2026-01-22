広川ひかる、亡き夫･上島竜兵さん65歳誕生日を祝福
2022年５月11日に亡くなった「ダチョウ倶楽部」上島竜兵さん（享年61）の妻でものまねタレントの広川ひかるが20日、オフィシャルブログを更新。 上島さんの誕生日を手作りの“竜ちゃんドーム”で祝ったことを明かした。
この日、「ハッピーバースデイ」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「おはようございます！ヤー」とおなじみの言葉で切り出し「今年も大寒が１月20日」 「竜ちゃんが生まれた65年前と同じ大寒の誕生日となりました」と報告。
昨年は「こたつとおでん鍋の竜ちゃんドーム」を作ったという広川。今年は「少しお正月味もありますが、獅子舞に乗ってめでたい感じにしてみましたよ」とつづり、獅子舞の上に乗ったふんどし姿の上島さんやお酒がガラスドームの中に収められた、ユーモアと愛情あふれる“竜ちゃんドーム誕生日ver2026”を公開した。
また、「暖かった先週ですが今日は午後から冷え込むようです。流石、暦というのはよくできてますね」とこの日の寒さにも触れながら「今夜は、温かいおでんを 食べて竜ちゃんの事を思い浮かべてくれるとうれしいな」と呼びかけ。「みんなが思い出してくれたらその分、あちらで花が降り注ぐとか・・・」と優しい言葉でつづった。
最後は「お誕生日おめでとう」と、変わらぬ愛情を込めてメッセージを送り、ブログを締めくくっている。
