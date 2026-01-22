53歳のさとう珠緒、１周回って結婚したい芸能人を実名告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#３を１月20日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
１月20日（火）放送の#３では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第２弾を放送。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともにエリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んでいる。
出勤２日目となる今回、山本は“ともに接客するホストたちと絆を深める”ことを目標に初回接客で順調に指名を獲得していく。中には、山本に敵意を向ける最強ホスト・平良翔太や早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトとともに指名された卓も。しかし、山本は敵対するホストがいる卓には足が遠のき、居心地のいい卓を優先する。そんな山本に逆巻アヤトの不満が爆発。シャンパンコールで山本を呼び出した逆巻アヤトは「周りが見えてなさすぎる」「普通に邪魔だから来ないでほしい」と自分の感情を優先する山本に痛烈なダメ出しを浴びせる。すると山本は「じゃあ辞めるよ」と吐き捨て、その場を後に……。山本に期待を寄せるホスト・奏斗とSORAの説得で踏みとどまった山本だったが、再びアヤトが「お前変わんねぇな」と山本に噛み付き、山本も「お前触んな！手出るぞ」「ガキが！」と怒りが再燃。出勤２日目にして我慢の限界を迎えた山本は「どんなことがあっても逃げちゃダメ」と諭す軍神の言葉を受け、「クソだりぃもん」「心が痛ぇんだよな」と苦しい心境を吐露する。
スタジオでは、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがが登場。現在４歳の娘を持つ最上は、愛娘との２ショット写真を公開し、子育てについて「私が健康になりました」「早寝早起き、食生活（が変わった）」と明かしす。「今まで自炊してなかったけど、全部自炊」と語った最上にニューヨーク・屋敷は「最上もが大人になってるわ」としみじみコメント。さらに、最上は自身の体型について「今日もジム行ってから来た」「お尻垂れてきたなと思って筋トレ」と語り、母になっても変わらぬ美貌の秘訣を明かした。
さらに、今年53歳になったさとうも変わらぬ美貌で登場。さらば青春の光・森田は、さとうがかつて出演していた番組『ギルガメッシュないと』を回顧し「めっちゃエロい人と思ってた」と印象を告白。しかし、さとうは「わたし、本当にエロくないんですよ（笑）」「アドリブなし、台本通り」と当時の印象をピシャリと否定。さらに、屋敷から結婚について聞かれると「いつかするかなと思っていたけど、全然しない」と語る。「どんな人がいいですか？」という質問に、さとうは「１周回って……みうらじゅんさん」と回答。するとニューヨーク・嶋佐は「どこからスタートしたの？まずみうらじゅんからスタート？」と思わずツッコミを入れる場面も。
また、酒にまつわるトークでは「お酒は弱いけど大好き」と語るさとうが衝撃の酒癖を告白。「酔うと知らない人と仲良くなっちゃう」と明かしたさとうは、「前に女の子と２人旅をして、気がついたらおじさんと３人旅になっていた」と驚きのエピソードを披露。「いまだに１人で飲みに行くと、隣のおじさんとかおばさん、誰でも話しかけて２軒目行っちゃったり」と語ったうえ、酔うと「マッサージとかしたくなる」と特殊な酒癖も暴露するとMC陣は「最高じゃないっすか」と爆笑。さらに最上も「アイドル時代ですけど、飲むと女性スタッフにキスしていました」と告白。「ドラマの共演者の方とかも、ほっぺにチューしている写真が残っていました」と振り返った最上に、嶋佐は「この２人で飲んだらとんでもないことになる」「かたやキスして、かたやマッサージして」とまとめ、笑いを誘っていた。
（C）AbemaTV, Inc.
