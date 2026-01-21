»³ËÜÍ³¿¤¬ÂÐÌÌ¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡Âçºå¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬Ìä¡ÄÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡È¥ª¥Õ¤Î¹ÔÆ°¡É
»³ËÜ¤¬¡ÖGENERATIONS¡×¤Î¿ô¸¶Î¶Í§¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¡ÖGENERATIONS¡×¤Î¿ô¸¶Î¶Í§¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKAZ Billboard Live 2025-2026 ¡ÈSweet Dreams¡É¡×¸å¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë1Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¸¶¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤«¤é¥½¥í¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÂçºå¤Èµ¤µ¤ì¤¿ÊÉ¤ÎÁ°¤Ë2¿Í¤ÇÎ©¤Á¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤â¿ô¸¶¤µ¤ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤Ê¤É¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»³ËÜ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¸ÅÁã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é¤·¡¢24Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ê¥¤¥¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢Í§¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¿è¤Ê·×¤é¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë