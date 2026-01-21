高橋克典ビックリ、野呂佳代とラジオ収録で偶然リンクコーデ
俳優の高橋克典が20日、オフィシャルブログを更新。女優でタレントの野呂佳代とラジオ収録での“偶然のリンクコーデ”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
bayfm78のラジオ番組『GROOVIN’ON THE ROAD』で共にパーソナリティを務める高橋と野呂。この日、高橋は「野呂ちゃんとのラジオ」と題してブログを更新すると「昨日は午前中に収録」と報告。続けて「なんと！偶然！！」「こんなことあるのか！！」と驚きを隠せない様子でつづり、収録現場で顔を合わせた２人は偶然にも色味やテイストが近いリンクコーデだったという。
高橋がブラウンのロングコートに黒のインナーとパンツ、黒縁メガネを合わせた落ち着いた“大人シック”な装い。一方の野呂は、同じくブラウン系のダウンコートに眼鏡、黒のトップスにパンツを合わせたカジュアルながらも温かみのあるスタイルを披露。
並んで立つ２人は、軽く前かがみになりながらカメラに向かってポーズを決めたり、リラックスした表情を見せたりと収録前後の和やかな雰囲気が伝わるショットとなっている。
最後には「野呂ちゃんの方が若者コーディネート。僕はオヤジなコーディネート」とユーモアを交えてコメントし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「めっちゃカッコイイたまらん」「最強仲良しコンビ」「二人とも可愛い」「お揃いコーデになっちゃいましたね！」「良いやん」「息ぴったり」「an・anの表紙でもいけますよ」「のろちゃんとのコンビ最高」「とっても素敵」「ふたりがペアルック？(笑)」「お、いいねぇ〜w」「雰囲気が少し違うから、 ２人で並んでいてもオシャレで素敵」などの声が寄せられている。
