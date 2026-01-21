渡辺美奈代、手作りおやつが“お店レベル”と絶賛の声
歌手でタレントの渡辺美奈代が19日、オフィシャルブログを更新。手作り“ゆずミニマフィン”と“胡麻せんべい”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、まず「ゆずジャムで」と題したブログを更新すると「ゆずジャムを使って スイーツ作り」と報告。材料や下準備の様子を写真とともに紹介し「出来上がりは後ほど」と完成を予告した。
続いて「ミニマフィン」と題したブログでは、焼き上がったばかりのミニマフィンを披露。ほんのり焼き色のついた可愛らしいサイズのマフィンがずらりと並び「ゆずジャム ミニマフィン 食後のおやつに 頂きます！」と家族で楽しむひとときをつづった。
さらに「最近ハマっている」と題してブログを更新すると新たなスイーツ作りにも挑戦。「黒ゴマでもう一品 スイーツ作り」と明かし、続く「胡麻せんべい」と題したブログで「材料は お砂糖 みりん 胡麻だけです」とシンプルな材料で作る自家製胡麻せんべいを披露した。黒ごまと白ごまを使い分け、フライパンで丁寧に仕上げていく工程やカットされた香ばしそうな胡麻せんべいの写真も公開され、手作りならではの温かみが伝わる内容となっている。
これらの投稿にファンから「絶対美味しい予感」「マフィンとゆずジャムめっちゃ美味しそう」「おいちそう」「食べたい」「素敵」「出来上がり楽しみ」「胡麻せんべい作ってみたい」「材料３点だけで出来るんですね」「作ってみようかなぁ〜」「カラダに良いおやつ！」「本当にすごい！！」「和菓子屋さんも洋菓子屋さんオープンできちゃう！！！」「お店できたら絶対買う！！」などの声が寄せられている。
