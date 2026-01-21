台湾の大学監督が実感…士気を高める「声出し」の重要性

試合中の「声出し」にはどんな効果があるのか――。2025年12月、青森大学硬式野球部が台湾・高雄市を訪れ、現地の小中高生を対象とした野球教室や大学との交流試合を行う国際交流活動を実施した。台湾の指導者や選手からは、青森大の選手が行う活発な「声出し」に驚く声が多く上がった。日本では「当たり前」の光景と言っても過言ではないが、台湾では浸透していない文化だという。

「試合中、日本のチームが常に、途切れることなく声を出していたのがすごく好印象でした。日本では幼い頃から声を出すように教育されると思いますが、台湾にはその文化がない。声を出すことで全員の士気が上がるので、試合中に声をかけ合うのは大切だと感じました」

青森大と交流試合を戦った高雄大学の林朝揚監督に日本のチームと対戦した感想を聞くと、そんな答えが返ってきた。高雄大の選手は得点時こそ盛り上がるが、それ以外の時間はプレーに集中して声を出さない。指揮官は「（青森大の選手は）交代時に走ってキビキビと動いていたのも印象的。青森大から学ばないといけないことがたくさんありました」とも振り返った。

また、青森大との交流試合に5-13で敗れた高苑高級工商職業学校の王子菘コーチは「打つのも投げるのも、守備も走塁もすべての面で日本はレベルが高く、勉強になった」と力の差を認めつつ、「台湾の選手は声を出したとしても、ただ出すだけ。日本の選手は互いに注意し合うなど、必要なコミュニケーションを取るために声を出している」と、やはり「声出し」に言及した。

元プロコーチも絶賛する「コミュニケーションを取るため」の声

王コーチは東京学館浦安高、駒大でプレーした経験を持ち、帰国後は社会人チームを経て台湾プロ野球の統一ライオンズに入団した。日台両方の野球観を知った上で、「技術面も含めて日本がすべて正しいというわけではないけど、意味のある声出しの仕方は教えていきたい」と話す。

青森大のベンチで誰よりも大きな声を出していた大城盛龍外野手（2年）は、「もともとの性格もありますが、小学生の頃から声はずっと出しています」と胸を張る。Aチームに上がってからは「声を出すのは誰にでもできること。それは自分が率先してやろう」と心がけているという。

ベンチメンバーの「声出し」がチームの士気を高めることは、17年ぶりの全日本大学野球選手権出場に導いた前の代の4年生が証明してくれた。控え選手がプレー以外の面で貢献し、輝けるという意味でも、必要な行為なのかもしれない。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）