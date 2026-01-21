【日本株】「午年は株価暴落」説を聞いたことがありますか？格言・ジンクスを吹き飛ばす「超優良尻上がり企業５選」を紹介

午にまつわる気になる相場格言

2026年の日本株市場は、ロケットスタートに沸いている。TOPIX（東証株価指数）は昨年末の終値3408.97から、わずか半月で7.50％も上昇した。「NISAの新年度マネー流入」に加え、衆院解散・総選挙の決断による高市政権の長期安定化を期待する「高市トレード」が相場を力強く押し上げている。まさに「盆と正月が同時に来た」かのような活況ぶりだ。

一方で、懸念されるのが2026年の干支である「午（うま）」にまつわる相場格言だ。「午尻下がり（うましりさがり）」の言葉通り、過去75年間の平均年間騰落率において、午年は十二支で唯一マイナス（マイナス5.00％）を記録している。1990年の大天井（最高値）からの下落開始や、2002年のITバブル崩壊局面での暴落など、歴史的な波乱も多い。

統計的な有意性に乏しいジンクス（縁起の悪い言い伝え）とはいえ、市場全体が「尻下がり」になるリスクは否定できない。理論上は株価の押し下げ要因となる国内長期金利の上昇についても、慎重な見極めが必要だ。こうした局面こそ、個別企業の事業環境を精査すべきだろう。株式市場の視点はすでに今期よりも来期にシフトしている。物価高や金利上昇という逆風を跳ね除け、2027年に向けて収益成長の加速が期待できる「尻上がり」の企業に注目したいところだ。

サイバーエージェント<4751>

●1月20日終値1453.5円 配当利回り（予）1.31％

長年、巨額の先行投資を続けてきた動画配信サービス「ABEMA（アベマ）」が、2025年9月期に営業利益72億円と悲願の黒字化を達成した。投資フェーズの完了により、同社は新たな成長局面へ突入する。株価の本格反転を期待できる素地を整えつつあろう。

同社の強みは、3つの事業が「三位一体」となり相乗効果を生む点にある。具体的には、(1)AI活用で圧倒的シェアを持つ「広告」、(2)「ウマ娘 プリティーダービー」等のヒット作を抱える「ゲーム」、(3)自社IP（アニメやキャラクター等の知的財産）を多角展開する「メディア＆IP」の3本柱だ。

メディア事業を主導してきた山内氏の新社長就任は強力な期待材料となる。

ゲーム事業の一時的な反動減を織り込む2026年9月期を業績の底とし、2027年9月期以降は「IPの創出・拡張・回収」のサイクルが回り始めるだろう。新体制下でのアニメ関連収益の成長目標や、2026年9月期の新作ゲームの投入スケジュールが、高収益モデルへの変貌を占う鍵となりそうだ。

ダイセル<4202>

●1月20日終値1461.5円 配当利回り（予）4.11％

2027年3月期に、ROIC（投資資本利益率：投下資本に対しどれだけ効率的に利益を稼いだかを示す指標）の10.00％到達を目指している。2023年3月期の5.30％から倍増させる意欲的な目標だ。同社は液晶パネルに使用される酢酸セルロース（TAC：タバコフィルターや液晶フィルムの原料）の世界トップシェアを持つなど、参入障壁の極めて高いグローバルニッチ市場で強い存在感を示している。

こうした安定基盤に加え、年間最大100億円規模の効果が見込まれるコスト削減策にも注目したい。「自律型生産システム」は、AI（人工知能）によって最適な生産条件の算出や、設備トラブルの予防保全による修繕費抑制を可能とする。2025年までに40億円のコスト削減に貢献しているが、国内全拠点へ導入を進めることで、収益性はさらに強固なものとなるだろう。

株主還元では、総還元性向（純利益に対する配当と自己株買いの合計比率）40.00％以上を目標に掲げている。同社は1995年3月期から一度も「減配」はしておらず、安定的な高配当利回り銘柄として、すでに高い評価を得ている。収益力の向上に伴い、2027年3月期以降の増配余地はさらに広がろう。

東映アニメ<4816>

●1月20日終値2763円 配当利回り（予）1.48％

2026年3月期を将来の飛躍に向けた「種まき期」、2027年3月期以降を利益拡大の「刈り取り期」と明確に位置づけている。2026年3月期は新作放映や周年イベントに伴う先行投資により一時的な減益を見込むが、これは「ONE PIECE」や「ドラゴンボール」といった強力なIPを世界市場で深化させるための戦略的な足踏みである。

期待材料は豊富だ。特に、Netflix実写版「ONEPIECEシーズン2」の2026年3月内配信決定や、AI（人工知能）を活用した制作効率化、さらには総額2,000億円に及ぶ投資計画の始動は、同社を「制作会社」から「世界的コンテンツ・プロバイダー」へ変貌させる試みとなろう。

中期経営計画「Vision 2030」では、2031年3月期に売上高2,000億円（2025年3月期比約2倍）、営業利益500億円（同約1.5倍）という高い目標を掲げている。種まき期を経た2027年3月期以降の収益は、尻上がりに拡大する期待を秘めていよう。サウジアラビアにおける「ドラゴンボール」テーマパークに関するニュースリリースにも注目したい。

かんぽ生命<7181>

●1月20日終値5069円 配当利回り（予）2.45％

今2026年3月期を起点に収益成長に対する再評価が進む期待は大きい。日本郵政グループの中核である同社は、総資産約59兆円という国内最大級の資産規模を誇る。足元では国内金利の上昇を背景に資産運用収益が急拡大しており、今2026年3月期の純利益は1,590億円（前期比29％増）と大幅な増益を見込む。

株主還元策として「累進配当（原則として減配せず、配当維持または増配を続ける方針）」を明示している点も心強い。PBR（株価純資産倍率）は依然として低水準だが、資本コストを意識した経営への転換が評価を見直す契機となろう。

2026年3月期末にかけて予定されている主力商品の「予定利率（契約者に約束する運用利回り）」の引き上げにも注目だ。商品競争力が復活すれば、全国の郵便局ネットワークという圧倒的な販売チャネルを活用できる同社の強みも活きてくる。来期に向け、会社側が当面の目標に掲げる「時価総額2兆円」の達成も現実味を帯びてこよう。

エノモト<6928>

●1月20日終値2478円 配当利回り（予）2.87％

リードフレーム（半導体チップを固定し外部回路と接続する配線部品）やコネクタ用部品を主力とする同社は、2026年3月期の営業利益で10億円（前期比61.80％増）を見込んでいる。さらに中期経営計画によれば、翌2027年3月期は前年3倍の30億円を目指す野心的な計画を掲げる。

同社の強みは、精密金型の製作からプレス加工までを一貫して生産できる複合的な加工技術だ。最近ではスマートフォンやウェアラブル端末（ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなど）だけでなく、車載用LEDやパワー半導体などの高成長分野においても顧客内シェアを着実に拡大させている。クリップボンディングリードフレーム、マイクロコネクタを大量生産できる企業が限られていることもあり、受注は増加傾向にある。

東証プライム市場からスタンダード市場への市場区分変更を自ら選択した同社だが、会社側は「再びプライム市場上場を目指す」方針も力強く明言している。株価はPBR（株価純資産倍率）0.7倍台という割安な水準に加え、資本コストを意識した経営への転換により、今後さらなる株主還元が期待できる。株価の見直し余地は依然として大きいといえる。

足元でTOPIXの予想PER（株価収益率）は19倍台半ばで推移している。歴史的にみればかなり割高な水準に位置している。もっとも、ROE（自己資本利益率）の向上を鑑みれば、PER評価の価値観を変えることも許容できる。売上高に占める儲けの割合を示す売上高経常利益率も上昇トレンドをキープしている。「尻上がり」の業績成長を伴う個別銘柄であれば、不吉なジンクスを跳ね除ける飛躍が期待できるだろう。

【日本株に関する記事をもっと読む→株価はまだ「割安」水準…2026年に「過去最高益」を更新する「プロ厳選・ハイポテンシャル5銘柄」を実名紹介】

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

【もっと読む】株価はまだ「割安」水準…2026年に「過去最高益」を更新する「プロ厳選・ハイポテンシャル5銘柄」を実名紹介