のん、主演ドラマのYouTube無料公開期間大延長に歓喜
俳優・アーティストののんが19日、オフィシャルブログを更新。自身が主演を務めDMM TVで独占配信したオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』第１話のYouTube無料公開期間が“大幅延長”されたことを報告し、作品への思いとともにファンへ視聴を呼びかけた。
『幸せカナコの殺し屋生活』は、原作は若林稔弥さんの同名４コマ漫画。のん演じる西野カナコは上司からのパワハラに耐え切れず、ブラック企業を退職。待遇の良さに魅了され殺し屋に入社し、ためらいつつも依頼人に寄り添いながら隠れた才能を開花させ成長していく。普段は無愛想で「殺すぞ」しか言わないが、常にカナコを心配し見守る相棒の桜井（藤ヶ谷太輔）とタッグを組み、パワハラ上司や悪質クレーマーをサクサクと殺していく痛快なブラックコメディー。中国で最も権威のあるテレビ賞の一つ、第30回上海国際テレビ祭「マグノリア賞（白玉蘭賞）」短編ドラマ部門の最終５作品にノミネートされている。
この日、「大延長！」と題してブログを更新すると「なんと！ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』第一話のYouTube無料公開期間が、大幅に延長されました！」と喜びの報告。「大好評につき大延長だそうで、とっても嬉しいです。皆さま、たくさん見てね」と作品への思いをつづった。
あわせて、西武鉄道の特急「Laview（ラビュー）」の車内で撮影されたショットを披露。鮮やかなイエローのシートが並ぶ洗練された空間の中、オレンジ色のTシャツに 黒のパンツというカジュアルな装いでシートに手をかけながらリラックスしたポーズやピースサインを作り、柔らかな笑みを浮かべる姿などを公開した。
この投稿にファンからは「２期を大熱望」「めっちゃ面白いですから」「何度見ても面白い」「何度も見たけれど、何度でもまた見たくなる」「カナコさんとあの世界の 皆さんに会いたくなります」「ただ面白いだけじゃなくて、何度見ても面白い、何度見ても楽しくて、かわいくて切なくて、苦い。とりどりの味わいが詰まっている」「1000万再生行ったら劇場公開あるかな」「続編期待します」「たくさん観てるよ〜」「懐かしい髪型」などの声が相次いでいる。
