チャンネル登録者数104万超の人気YouTuber・きりまるさんが、2026年1月17日にYouTubeを更新。結婚したことを発表した。

「『ああ、この人だ』っていう感じはずっとありました」

きりまるさんはYouTubeで、「この前のクリスマス、12月24日にプロポーズをしていただいて、結婚することになりました」と明かした。相手は3年交際した恋人で、きりまるさんの動画にも、顔を隠してたびたび登場している。

プロポーズは「人生で一番のサプライズやった」といい、こう語った。

「結婚は、私の中でまだまだかなり先って思ってたんよ」「いまだに夢みたいというか、あんまり実感がわいてません」

相手の第一印象は、「初めてちゃんと二人で会った時から、初めて会った感じがせんくて」「兄弟というか家族に近い安心感があったんよね、最初から」という。

そして、こう思いを語った。

「話しても話しても話し足りんし、すっごい楽しいし、全部合うんだよね。なんか不思議で、今まで出会ったことのない感情みたいな、すごい不思議な感覚があったんですね」

「彼でもあり、私の仕事を一番理解してくれてるパートナーでもあり、親友くらい友情もあり、みたいな。家族みたいな存在でもあり。価値観も考え方も、性格はぜんぜん違うはずなのに、こんなにもぴったりはまる人いるんだ、みたいな。私とまんま一緒なんよ。笑いのツボもまったく一緒。『ああ、この人だ』っていう感じはずっとありました」

「これ以上の人には私は一生出会えないなってずっと思ってたので、今の彼と結婚することになって、もう本当にうれしいです」

「愛してるよ！！！」

きりまるさんは1月17日、インスタグラムでも結婚を報告。顔を隠した相手との2ショットを公開した。

きりまるさんはこうつづっている。

「ぽて（相手）と出逢えてない人生はどんな日々を送っていたんだろうって、想像もつかないくらいこの3年間、毎日ずっと楽しくて幸せで平和で、ぽてと出逢えたあの日から今日までの人生がいっちばん幸せだよ これからの人生嬉しいことや悲しいこと、色んなことあると思うけど ぽてとならどんなことも乗り越えられると思ってる！ これからもずーっと変わらず死ぬまで仲良しでいようね！ 人生添い遂げるまでずっとずっと、よろしくお願いします 愛してるよ！！！！！」

コメント欄には「本当に本当におめでとう！！ きりちゃんの幸せな報告を聞けて自分のことのように本当にうれしくて幸せ 末永くお幸せにね」「本当におめでとう 仲良くて素敵な2人だなぁ〜と動画みていつも思ってたから、とっても嬉しい」「大好きなきりちゃんが、大切な人と結婚することが心の底から嬉しい これからも2人のこと見守らせてね」「きりちゃんの幸せずっと続きますように！ 末長くぽてさんとお幸せに！！！」などと書き込まれている。