【「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」Windows版】 発売日：2024年3月21日 価格：5,940円 セール価格：1,188円

Amazonにて、Windows版RPG「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から80%オフの1,188円。

「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」は、バージョン1「目覚めし五つの種族」から、最新のバージョン7「未来への扉とまどろみの少女」までの7本のソフトが1本に入ったスペシャルパッケージ。購入特典としてゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」が付いている。

【購入特典】

・「黄金の花びら×10」

購入した人全員に、ゲーム内で使える「黄金の花びら」×10個が贈られる。道具屋などにて1個10万ゴールドで買い取ってもらえるゲーム内アイテム。

※1アカウントで2機種以上の「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」のプレイ権利を付与しても、受け取れるのは1回のみです。

※購入特典の受け取り方は、「ドラゴンクエストX オンライン」にログイン後「プレゼントを受け取る」→「特典プレゼントを受け取る」を選択してください。

【『ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7』紹介映像】

※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。

※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。

※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。

※利用料金などの詳細は公式サイトにてご確認ください。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) SUGIYAMA KOBO (P) SUGIYAMA KOBO