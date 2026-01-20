「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」Windows版がAmazonにて80%オフで販売中購入特典としてゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」が付属
Amazonにて、Windows版RPG「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から80%オフの1,188円。
「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」は、バージョン1「目覚めし五つの種族」から、最新のバージョン7「未来への扉とまどろみの少女」までの7本のソフトが1本に入ったスペシャルパッケージ。購入特典としてゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」が付いている。
【購入特典】
・「黄金の花びら×10」
購入した人全員に、ゲーム内で使える「黄金の花びら」×10個が贈られる。道具屋などにて1個10万ゴールドで買い取ってもらえるゲーム内アイテム。
※1アカウントで2機種以上の「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」のプレイ権利を付与しても、受け取れるのは1回のみです。
※購入特典の受け取り方は、「ドラゴンクエストX オンライン」にログイン後「プレゼントを受け取る」→「特典プレゼントを受け取る」を選択してください。
※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。
※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。
※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。
※利用料金などの詳細は公式サイトにてご確認ください。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) SUGIYAMA KOBO (P) SUGIYAMA KOBO