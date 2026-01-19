¥Ù¥Ã¥Ä¡¢52ºÐ¤Þ¤Ç¥É·³¤«¤éµð³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¡¡Ç¯10²¯±ßÄ¶¡Ä°úÂà¸å¤â°ÂÂÙ¤Î576²¯±ß·ÀÌó
12Ç¯·ÀÌóËþÎ»¸å¤Ë°úÂà°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï¡¢16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡ÖWhat Drives You With John Cena Season2¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Î·ÀÌó¤¬½ª¤ï¤ë2032Ç¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£3²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó576²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¸åÊ§¤¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°úÂà¸å10Ç¯´Ö¡¢Âç¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î2018Ç¯¤ËMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2019Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¡¢2020Ç¯7·î¤Ë12Ç¯3²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó576²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¡£·ÀÌó¤¬½ª¤ï¤ë2032Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï40ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¸åÊ§¤¤¤Ï°úÂà¸å10Ç¯´Ö¤ÎÂçÃ«¤è¤ê¤âÄ¹¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2033Ç¯¤«¤é2044Ç¯¤Î12Ç¯´Ö¡£2037Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯6000Ëü±ß¡Ë¡¢2038Ç¯¤È2039Ç¯¤ÏÇ¯1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯8000Ëü±ß¡Ë¡¢2040Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤ÏÇ¯1100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¡Ö»ä¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ï14ºÐ¤È15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£Â©»Ò¤Ï10ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤Ï¾ï¤Ë¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î°Õ¸þ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤ä¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¤È¤â¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë