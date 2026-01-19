元楽天投手・土屋朋弘氏が教える「泳がされた時」でも粘れる“サイドキャッチ”

緩い球や変化球にタイミングが合わず、泳がされてしまう。打席でどうしても体が突っ込んでしまう……。こうした悩みを持つ野球少年は多いのではないだろうか。元楽天投手で、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、打撃フォームの安定には身体のバランス感覚が不可欠だと語る。より実戦に近いバッティングの動きを取り入れたコーディネーショントレーニング「サイドキャッチ」を紹介する。

打撃において重要なのは、投球に合わせて瞬時に反応し、自分の身体をコントロールする能力だ。このコーディネーション練習は、ボールの軌道を見て重心位置を変化させ、姿勢を崩さずに捕球することで、スイング時の「体のブレ」をなくすことを目的としている。「判断してから後ろに溜める、判断してから前に出る」という反応プロセスと、軸足・前足それぞれでの安定した立ち方を身につけることができる。

方法はシンプルだ。バットは持たず、打席と同じように横向きに立ち、パートナーにボールを投げてもらう。ボールがノーバウンドなら「後ろ足（右打者なら右足）に体重を乗せながら右手でキャッチ」。これは打つ前の「タメ」を作る動きに通じる。逆にワンバウンドなら「前足に乗せて左手でキャッチ」。これは「緩い球や変化球で泳がされた時」でも、前で拾って対応するための動きに繋がる。

ポイントは、キャッチした瞬間にふらつかず「ピタッと動きを止める」こと。特に前足に乗る際は、上体が突っ込まないよう体を立てておく意識が重要だ。慣れてきたら、投手役がランダムに投げ分け、ノーバンかワンバンか、どちらが来るか「判断をしてから」動くようにする。反応速度が求められ、より実戦的な練習となる。

応用として、左右の打席を入れ替えたり、捕る手を逆にしたりするのも効果的だ。遊び感覚で楽しみながら、打席での対応力を磨くことができる。この「サイドキャッチ」で、タイミングを外されても粘れる下半身と、ブレない軸が手に入るはずだ。（First-Pitch編集部）