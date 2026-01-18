“大人のイメチェン”ならコレーー！【40・50代】こそ似合う♡「上品こなれヘア」

さりげなく雰囲気を変えたい大人世代にとって、上品さと今っぽさの両立は欠かせないポイント。そんな大人世代からいま、無理なく印象をアップデートできるこなれヘアが注目されています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、頑張りすぎず自然にこなれて見える上品ヘアをピックアップしました。

レイヤーで奥行きを出したくすみベージュボブ

ほど良くくすんだベージュカラーのボブに、高めの位置からレイヤーを入れたスタイル。毛束を重ねるようにカットすることで、ふんわりとした立体感が生まれています。肩に溜まるレングスなので、動きはありつつ落ち着いた印象に。軽やかながら削ぎすぎない、上品さを保ちやすいデザインです。

低めウエイトでまとめた、抜け感ブラウンボブ

あたたかみのあるブラウンカラーに、レイヤーを効かせたボブスタイル。トップはふんわりエアリーですが、ウエイトを低めに設定することで、甘くなりすぎないバランスに仕上がっています。丸みのあるシルエットが柔らかさを演出しつつ、大人らしい落ち着きも感じられるスタイルです。

首元をきれいに魅せるショートボブ

トップは軽やかに、襟足はほんのりくびれを作ったショートボブ。首元がすっきりと見えるシルエットなので、自然とメリハリが感じられます。カラーは暗めのアッシュグレージュを合わせて、落ち着いた雰囲気をプラス。短めでも女性らしさを感じやすい仕上がりです。

艶感を活かした前下がりショートボブ

艶のあるグレージュカラーが印象的な前下がりショートボブ。根元を立ち上げて毛束感を出しつつ、トップはふんわりと丸みを持たせています。襟足はくびれを作り、サイドはフェイスラインに沿うように内へ。顔まわりが自然に整い、上品さとこなれ感を両立できそうです。

