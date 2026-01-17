橋本環奈ゴルフ番組初登場！三浦翔平、吉田沙保里らと対決
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF』の第２弾となる『STAR CHIP GOLF season２』（全２回）を１月24日（土）・31日（土）の夜８時より放送する。
このたび「ABEMA」で放送が決定した『STAR CHIP GOLF season２』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに番組オリジナルのチップを賭けて競い合うゴルフバラエティ。2025年３月に放送された『STAR CHIP GOLF』の第２弾。今回はゴルフ番組初登場となる俳優・橋本環奈が参戦。そのほか吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結。加えてプロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当。また、司会進行はフリーアナウンサーでゴルフ好きの萩原菜乃花が務める。
本番組では、良いプレーをすると“ポジティブチップ”、悪いプレーをすると“ネガティブチップ”がそれぞれ与えられ、９ホールの試合を通じて最終的にチップの合計得点が最も高いプレイヤーが優勝。ゴルフの実力はもちろん運の要素も勝敗を左右する『STAR CHIP GOLF season２』。最大賞金220万円を手にするのは一体誰なのか？
三浦翔平は本番組に際し「今回もイベントホールが何度かあるので、そこを楽しみにして頂ければと思います！」とコメント。また、１月17日（土）20時より2025年３月に放送された『STAR CHIP GOLF』のダイジェスト版の放送も決定。三浦翔平、千鳥・ノブ、EXILE NAOTO、そして番宣以外でのバラエティ番組出演が初となる吉高由里子の４名が集結し、白熱の“ガチゴルフ対決”を繰り広げた様子をぜひ。
