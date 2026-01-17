山本由伸の“行動”に同僚も驚愕

熱狂を呼んだ2025年のワールドシリーズ。ドジャースの山本由伸投手が7試合中3試合で勝ち投手となり、MVPに輝いた。地元メディア「ドジャース・ネーション」では、出演したドジャースのウィル・クライン投手が「こいつはサイコだ」と振り返ったシーンがある。

司会のダグ・マッケイン氏は「ヤマモトがデーブ・ロバーツ監督と話して、ロウキ・ササキの横を通り過ぎていく。そして、ササキが『マジかよ』みたいな表情をしていて、気づいたらドジャースのブルペンにヤマモトが現れている、そんな状況でしたよね。『ヤマモトが投げる可能性もあったんだな』っていう意識はどれくらいありましたか？」と、延長戦に突入した第3戦の“真相”を尋ねた。

マウンドで熱投を続けていたクラインは「（延長15回から登板し）4イニングを終えてベンチに戻るまで、全然知らなかった。そしたらドック（ロバーツ監督）が握手してきて『もう交代だ』って言われて。『じゃあ次は誰が投げるんだ？』って思ったよ」と真剣な表情で振り返った。

シーズン中に野手登板することもあった。「キケ（エンリケ・ヘルナンデス）じゃないのは分かってた。キケはもう試合から下がってた（と思ってた）からね」。そこで思いついたのが“もう1つの選択肢”。「『もしミギー（ミゲル・ロハス）だったら、それもクレイジーだな』って思ったよ。ワールドシリーズ史上初の野手が投げる展開になるところだったからね」。疑問は拭いきれなかった。

そこでクラインは「マーク（・プライアー投手コーチ）に『（次に投げるのは）誰なんだ？』って聞いたら『ヤマだよ』って言われて。『ありえないだろ』って思ったよ。だって彼は2日前に完投してるんだ。『こいつはサイコだ』って思ったよ」と拍子を抜かした。

「もしあの場面で彼（山本）が投げていたら、何が起きていたのかなんて誰にも分からない。（山本が）第6戦に先発できていたのか、第7戦で投げられたのか……どうなってたかなんて、誰にも分からないね。あれはフレディに（試合を）託すには完璧な状況だったよ。あとでロウキが映ってる動画を見たんだけど、めちゃくちゃ面白かったね。『マジかよ？』って顔してて」

同僚の佐々木朗希投手でさえ驚いた表情を見せた、山本の献身的な姿。その勇姿がドジャースを2年連続のワールドシリーズ制覇に押し上げたのだった。（Full-Count編集部）