Bluesky¤Ë¡ÖTwitch¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¡Ç½¡×¤È¡Ö³ô¼°¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë
Bluesky¤¬v1.114¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎTwitch¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÖLive Now¡×¤ä¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡×¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Live Now¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ËTwitch¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Ð¥Ã¥¸¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£Twitch¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ë¡ÖLIVE¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÀÖ¤¤ÏÈ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈTwitch¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
???? v1.114 is rolling out!
Today, we're expanding access to the Live Now beta to everyone.
This experimental feature lets you add a temporary LIVE badge to your avatar, helping others discover that you're currently live-streaming on Twitch. They can click it to land directly on your stream page.
[image or embed]—
Bluesky (@bsky.app) 2026Ç¯1·î16Æü 4:00
Live Now¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é¤´¤¯°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Ë¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Îv1.114¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Live Now¤ÏTwitch¥ê¥ó¥¯¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Ç½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Bluesky¤Ï¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Other social apps punish links - we think linking out should be easy. Live Now is part of how we're making that happen.
While in beta, Live Now is currently limited to Twitch links. Support for other streaming platforms may follow as we learn from the beta.— Bluesky (@bsky.app) 2026Ç¯1·î16Æü 4:00
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï¡¢¥É¥ëµ¹æ($)¤È´ë¶È³ô¼°¤ÎÌÃÊÁÎ¬¾Î¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Bluesky¤ÇÆ±¤¸ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Also new in v1.114 today: cashtags! Like hashtags, but for stocks.
Tag your posts with , , whatever, then tap to see everyone else's equally unqualified analysis!— Bluesky (@bsky.app) 2026Ç¯1·î16Æü 4:02
¤¿¤À¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖBluesky¤ÏºÇ¤â¼ý±×À¤¬Äã¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³«È¯¼Ô¤Ï²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Bluesky¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖTwitter¤Ç¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Bluesky¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÔ½¸¥Ü¥¿¥ó¤ä²¼½ñ¤ÊÝÂ¸µ¡Ç½¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê²þÁ±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤À¤±¤ÇBluesky¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤³¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¥Àè½ç°Ì¤¬¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£