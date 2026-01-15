¥É·³¤âÁÀ¤¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¡È388²¯±ß¤Îæ«¡É¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬Ë½Ïª¡Ä·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÎÉºÄ¸¢ÃË¡×¤ÎÆó¤ÎÉñ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤¬ÁèÃ¥Àï¤«
¡¡FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶ÂçÊª³°Ìî¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÈÉÔÎÉºÄ¸¢²½¡É¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò½ä¤ëÆâËë¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼Â¦¤ÈÊ£¿ô²ó¤ÎÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢3Ç¯1²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó190²¯±ß¡Ë¤«¤é1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó222²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Ã»´ü¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º»á¤Ï¡ÖFA»Ô¾ìÅª¤ËÅ¬Àµ¤Ê³Û¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸µ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤Ï¡Ö»ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤âÊ¹¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤ÉÈà¤ÏÄ¹¡¹¤È¡ÊÌîµå¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ã»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡Ê¤Þ¤¿FA»Ô¾ì¤Ë¤Ç¤ë¤³¤È¤ò¡Ë¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¥é¥¹°Æ·ï¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¸÷·Ê¤À¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥º»á¤â¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¤ÏÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦±½ÏÃ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç½½Ê¬¤ÊÆ¯¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó¾É¸õ·²¡É¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤òí´í°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï2020Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é7Ç¯Áí³Û2²¯4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó388²¯4200Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÜÀÒ¸å¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢2025Ç¯¤ÏÁ´µÙ¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂàÃÄ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¥í¡¼¥º»á¤Ï¡Ö¤â¤·10Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÌîµå°¦¤¬°î¤ì¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ç¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥óµ¼Ô¤¬¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡ÊÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬¤¢¤ë¡£Ê£¿ôµåÃÄ¤¬»ä¤ËÅÁ¤¨¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¶Æ°ÎÏ¤äÍßË¾¤Ëµ¿Ç°¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÎÏ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÌÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£º£¥ª¥ÕºÇÂç¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÊ¤¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë