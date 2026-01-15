¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤¢¤ª¤¤¨¤¤¡¢¡Ø¶ôÎî -Îí-¡ÙÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂè£±ÏÃ¤ò¸ì¤ë
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ£±·î£¹Æü¡Ê¶â¡ËÌë£¹»þ¡Á10»þ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ê#¥·¥Ö¥¢¥Ë¡Ë¡Ù#72¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¦¤¢¤ª¤¤¨¤¤¡¢Å·ÄÅÈÓÂçÏº¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥Ö¥¢¥ËÌ¾ºî·à¾ì¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¶ôÎî -Îí-¡Ù¤òÆÃ½¸¡£¸¶ºî¤ÏÀ¥Àî¤Ï¤¸¤á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¶ôÎî¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ôÎî -Îí-¡Ù¤Ï¤½¤ÎÁ°Æüëý¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î£±´¬¡¢£²´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æ¤¬¡ÖÁ°Æüëý¤òºî¤ë¤Î¤ÏÄÔêí¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¥ÀîÀèÀ¸¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤òÃà°ì¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°Õ¸«¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡ÈÂè£±ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Á´°÷»àË´¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ç¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¼å¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤ëÂè£±ÏÃ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ÎKADOKAWA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë´ë²è¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¥Ë¥»¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤í¤¦¡×¡ÖÆÃÀï»Í²Ý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£±¥¯¡¼¥ëÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥»¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Ð¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¦¥½¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂè12ÏÃ¤Î¿À³Ú¤È²«Àô¤¬Àï¤¦¾ìÌÌ¡×¡£¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ©ºîÅö½é¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÈá¤·¤¤²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¡¢µã¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò²»³Ú²È¤Î¾å¾¾ÈÏ¹¯¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ØReincarnation¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ©ºî¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Æüëý¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Ç¤â¡Ø¶ôÎî -Îí-¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¶È³¦¤ÎÊý¤¬ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½ïÊý·ÃÈþ¤¬2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÀøÆþ¤·¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£Î¾¿Æ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú²È¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤¿½ïÊý¤Ï¡¢¹ø¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¼Í¥¤ØÅ¾¿È¡£1992Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤ÎÂ¢ÇÏÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÄö¥·¥ó¥¸Ìò¤ò±é¤¸¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ïÊý¤Ï¡Ö14ºÐ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢14ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¤½¤ó¤Ê½ïÊý¤Î¶ìÇº¤òÍ£°ìÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£°½ÇÈ¥ì¥¤¤ò½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸å¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¾²¤Ë¤Ø¤¿¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿½ïÊý¤Î¤â¤È¤Ø°ÃÌî´ÆÆÄ¤¬¶î¤±´ó¤ê¡Ö14ºÐ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£½ïÊý¤Ï¡Ö°ÃÌî¤µ¤ó¤À¤±¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ÃÌî´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ¤âº£¤â¡È¥é¥¤¥Ö´¶¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ïÊý¡£ºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤¿ÁÛ¤¤¤ä°ÃÌî´ÆÆÄ¤È¤Î¿¼¤¤å«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ù#72¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£¼¡½µ£±·î16Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î#73¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÆü¸þºä46¤Î¾¾Èøºù¤ÈÂÀÅÄÈþ·î¤ò·Þ¤¨¡¢¿·ºîÅß¥¢¥Ë¥áÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¥·¥Ö¥¢¥ËÌ¾ºî·à¾ì¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¶ôÎî -Îí-¡Ù¤òÆÃ½¸¡£¸¶ºî¤ÏÀ¥Àî¤Ï¤¸¤á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¶ôÎî¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ôÎî -Îí-¡Ù¤Ï¤½¤ÎÁ°Æüëý¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î£±´¬¡¢£²´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æ¤¬¡ÖÁ°Æüëý¤òºî¤ë¤Î¤ÏÄÔêí¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¥ÀîÀèÀ¸¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤òÃà°ì¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°Õ¸«¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂè12ÏÃ¤Î¿À³Ú¤È²«Àô¤¬Àï¤¦¾ìÌÌ¡×¡£¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ©ºîÅö½é¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÈá¤·¤¤²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¡¢µã¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò²»³Ú²È¤Î¾å¾¾ÈÏ¹¯¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ØReincarnation¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤¢¤ª¤´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ©ºî¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Æüëý¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Ç¤â¡Ø¶ôÎî -Îí-¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¶È³¦¤ÎÊý¤¬ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½ïÊý·ÃÈþ¤¬2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÀøÆþ¤·¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£Î¾¿Æ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú²È¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤¿½ïÊý¤Ï¡¢¹ø¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¼Í¥¤ØÅ¾¿È¡£1992Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤ÎÂ¢ÇÏÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÄö¥·¥ó¥¸Ìò¤ò±é¤¸¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ïÊý¤Ï¡Ö14ºÐ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢14ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¤½¤ó¤Ê½ïÊý¤Î¶ìÇº¤òÍ£°ìÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£°½ÇÈ¥ì¥¤¤ò½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸å¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¾²¤Ë¤Ø¤¿¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿½ïÊý¤Î¤â¤È¤Ø°ÃÌî´ÆÆÄ¤¬¶î¤±´ó¤ê¡Ö14ºÐ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£½ïÊý¤Ï¡Ö°ÃÌî¤µ¤ó¤À¤±¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ÃÌî´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ¤âº£¤â¡È¥é¥¤¥Ö´¶¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ïÊý¡£ºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤¿ÁÛ¤¤¤ä°ÃÌî´ÆÆÄ¤È¤Î¿¼¤¤å«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ù#72¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£¼¡½µ£±·î16Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î#73¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÆü¸þºä46¤Î¾¾Èøºù¤ÈÂÀÅÄÈþ·î¤ò·Þ¤¨¡¢¿·ºîÅß¥¢¥Ë¥áÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£