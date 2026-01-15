¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¡¢DIY¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤äÁð¤à¤·¤ê°ÍÍê¤Ê¤É¿·Í×ÁÇ¤É¤Ã¤µ¤ê¡ª Ver. 3.0¤Î¥¢¥×¥ÇÆâÍÆ¤¬¸ø³«
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï1·î15Æü¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo SwitchÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¹¹¿·¥Çー¥¿Ver. 3.0.0¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£DIY¡¢¤¿¤Ì¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¿¥Ì¥¾¦Å¹´ØÏ¢¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¡¢Åç¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë»¨Áð¤ÎÁð¤à¤·¤ê°ÍÍê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏNintendo Switch¡¢Nintendo Switch 2¤ÎÎ¾Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Nintendo Switch 2¸þ¤±¤ÎÉÔ¶ñ¹ç½¤Àµ¡¢¥²ー¥àÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥Ì¥Ýー¥¿¥ë¡×¤Î¹¹¿·ÅÀ¤Ê¤É¤â°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¹¹¿·¥Çー¥¿¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡ÊNintendo Switch 2 Edition´Þ¤à¡Ë¡Ù¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿Ver.3.0.0¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://t.co/zbNlslCm3w- Ç¤Å·Æ²¥µ¥Ýー¥È (@nintendo_cs) January 15, 2026
