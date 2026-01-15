¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥ÉX¡×¤è¤ê¡ÖBX-48 ¥é¥ó¥À¥à¥Öー¥¹¥¿ーVol.9¡×¤¬2·î14Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢´á¶ñ¡ÖBX-48 ¥é¥ó¥À¥à¥Öー¥¹¥¿ーVol.9¡×¤ò2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä1,600±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ä¶²ÃÂ®¥®¥ß¥Ã¥¯¡ÖX¥À¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤è¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤È¾×·â¤Ç¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥®¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖBEYBLADE X¡×¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×5¼ïÎà¤Î¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¸Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥À¥à¥Öー¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥×¥ê¡¢B4¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Î¤ßÆþ¼ê²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¸ÂÄêÉÊ¤Î¥Ö¥ìー¥É¤¬¡¢°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÉü¹ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÀ½ÉÊ¤ÇÍ·¤Ö¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¥¨¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥ºÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¥é¥ó¥Á¥ãー¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤«¡¢À½ÉÊ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¥É¥é¥°ー¥ó9-80F¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌÇä¤ê¤Îº¸²óÅ¾ÍÑ¥é¥ó¥Á¥ãー¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) £Ô£Ï£Í£Ù