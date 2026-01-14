¡È¿·¥æ¥Ë¡É±Ç¤¨¤ë²£´é¡Ä¥É¥é1º¸ÏÓ¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡¡·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÌåÀä¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
º£µ¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï12Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡È¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡ÉÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¥É¥é1¤¬»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£·×9¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¤ËÅÐ¾ì¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡ß¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿§¹ç¤¤¡£¥í¥´¤Î±ï¤Ï¡È°ËÃ£¤Î¾¡¤Á¿§¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤ä´ß¹§Ç·Åê¼ê¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¤À¡£±¦Â¦¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¡¢º¸ÏÓ¤Î²£´é¤¬¥Á¥é¥ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤äÎ®¤·ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÁ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤±ÇÁü¤Ë¡Ö¸Å¼Õ·¯¡ª¡×¡Ö¤³¤¸¤ã¤¿¤ó¤Î¤¦¤Ê¤¸²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Å¼Õ¤¯¤ó¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡Ö¸Å¼Õ¤¯¤ó¤Î²£´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Í°þ²£ÉÍÂç¤«¤é2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿24ºÐ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï15»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ5¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.32¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï19ÅÐÈÄ¤Ç¥×¥í½é´°Éõ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É7¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.70¤ò»Ä¤·¤¿¡£107¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Á¡¼¥à3°Ì¤È¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë