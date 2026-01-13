楽天が公式YouTubeで「選手コレクション」を配信

楽天が12日に公式YouTubeを公開し、選手のスーツ姿を公開した。成人式当日に合わせて配信されたもので、冒頭に登場する岸孝之投手のスーツ姿にファンは悶絶している。

球団は「【プロ野球選手のスーツ姿】スーツコレクション2026」として7分50秒の映像を公開。開始11秒で最初に登場したのは41歳の岸。球団用の紺色のスーツに身を包み、ポケットに手を入れてポーズ。別カットではネクタイを緩めて、柔和な笑みを浮かべている。

岸以外にも伊藤裕季也内野手、早川隆久投手、古謝樹投手ら、イケメンが次々と登場し、ファンを喜ばせるコンテンツとなっている。コメントを多く集めていたのは岸で「開始10秒で最強カード使ってくるのは反則」「スタイル抜群の岸王子」「冒頭の王子ですでにやられてます」「王子のシャツ姿」「スーツイケメンがこんなに増えてる」とわずか7秒間の映像ながらいった声が寄せられていた。

岸は昨季、チームでは最多の藤井聖投手に次ぐ19試合に登板し、同2位タイの6勝をマーク。先発ローテーションを守り、存在感を発揮していた。通算170勝をマークしている。（Full-Count編集部）