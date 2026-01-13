179²¯±ßÃË¤â·÷³°¡Ä´Ú¹ñ¤¬ÄË´¶¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤Î¡Èº¹¡É¡¡ÄºÅÀ·¯Î×¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¤ÏÊÌ³Ê¡×
¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥È¥Ã¥×100¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¸½ÌòÁª¼ê³ÊÉÕ¤±¡Ö¥È¥Ã¥×100¡×¤Î2026Ç¯ÈÇ¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤«¤é½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Á´ÂÎ1°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤«¤é¤Ï·×5¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÏÁª³°¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡¢¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¼¡¤¤¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬63°Ì¤ËÅÐ¾ì¡£64°Ì¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡¢73°Ì¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê¤È¤â¤Ë¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬100°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï°ì¿Í¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï6Ç¯Áí³Û1²¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó179²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä1Ç¯ÌÜ¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ì37»î¹ç¡£2ËÜÎÝÂÇ¡õOPS.641¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÈÇ¤Ç88°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¡ÊÅö»þ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¥é¥ó¥¯³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSPOTV¡×¤Ï13Æü¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ç»Ï¤Þ¤êº´¡¹ÌÚ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡¡MLB¥È¥Ã¥×100¤ËÆüËÜ¿Í5¿Í¡Ä¡Äº£Ç¯¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï150»î¹ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤È¿ë¤²¤¿¡×¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¥È¥Ã¥×100¤ËÊÖ¤êºé¤±¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¤ÏÊÌ³Ê¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¡£¡Ö2026Ç¯ÈÇ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¼é¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÄÀÌÛ¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ¾¤¬ºÆ¤Ó¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Á´ÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¹ÔÊý¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë