ニッチェ･江上、事務所の大先輩ウッチャンの祝福に感無量
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が12日、オフィシャルブログを更新。収録現場で会った同じ芸能事務所に所属する笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良から掛けられた言葉に感激した出来事を明かした。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「内村さんに！！」と題してブログを更新した江上。絵文字を交えながら「日々、仕事と育児！！！！ そしてまだまだイヤイヤ期が抜けないさっちゃんであります！！！！」 と切り出し、慌ただしい毎日を報告。「めちゃくちゃご機嫌に朝ごはん食べてたのに。お兄ちゃんのちょっとした言動が気に入らなくて、爆泣きです」と“イヤイヤ期真っ最中”だという長女の写真とともにつづった。
続けて「このイヤイヤ期、、ちゃんと動画におさめておこう。きっと懐かしく思える日が来る」と今しかない成長の瞬間を大切にしようとする母親としての思いものぞかせた。
また、仕事面では嬉しい出来事も。「今日は、収録の時に内村さんにお会い出来て、『おめでとう！マセキ初のチャンピオン！』と言っていただき、感無量でした」と内村、ニッチェの２人が並んでピースサインを決める笑顔の３ショットとともに喜びの報告。江上は「マセキ芸能社！！ 大好きで大切な事務所です！！」と所属事務所への愛情を改めて強調し「本日はもう一本収録が、、家族の為にも事務所の為にも、ニッチェ ガンバルンバですよ〜」と気合十分につづりブログを締めくくった。
この投稿にファンから「家の娘のイヤイヤ期、思い出してました」「お仕事＆子育て１日が、30時間欲しいですね」「イヤイヤ期大変ですね」「きっとこれもいい思い出になると思いますよ」「けいこママ、がんばれー」や「内村さんに会えてよかったね」「ウッチャン＆ニッチェイイ写真」などの声が寄せられている。
