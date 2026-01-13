見た目は子供、頭脳は大人――。

冒頭の決めぜりふで知られる読売テレビのアニメ「名探偵コナン」（土曜午後６時）が今月で放送３０周年を迎えた。本格的なミステリー要素に加え、魅力的なキャラクターが多く登場する人気作。同社の吉田剛志プロデューサー（３７）に制作の裏側や作品への思いを聞いた。（土谷武嗣）

１９９４年から週刊少年サンデーで連載中の青山剛昌さんの漫画が原作で、９６年１月に放送開始。高校生探偵・工藤新一は謎の組織に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまう。新一は小学１年生の「江戸川コナン」を名乗り、幼なじみの毛利蘭の父・小五郎が営む探偵事務所に居候しながら様々な事件を解決していく。

今月３日の１時間スペシャルでは、新一が蘭と水族館を訪れる「エピソード“ＺＥＲＯ”工藤新一水族館事件」を放送。２０１５年にも題材になったコナンになる前の物語だ。３０周年イヤーの幕開けに際し、「初期からリアルタイムで見ていない視聴者もいるので、原点である新一と蘭の話を持ってきた」と話す。

自身は小学生の時に初回放送を家族で見た。走行中のジェットコースターで殺人事件が起きる衝撃的な展開だった。「刺激的でスリリングな大人の世界」に魅了され、原作を読みあさった。入社後、アニメ制作に携わり、２４年７月にプロデューサーに就いた。アニメは原作にないオリジナルのエピソードがあるのも魅力の一つ。「登場人物のイメージを壊さないよう注意しながら、色々な表情などの幅が出せるよう意識している」

シナリオ会議ではアニメオリジナル作品について議論する。脚本家が描きたいものは様々で、特定の人物に焦点を当てる人もいれば、トリックから考える人もいる。「トリックを思いついても既に青山先生が描いているものが多く、改めて原作のすごさを感じる」と敬意をにじませる。

制作現場で驚いたのは、出演声優と制作側の「距離の近さ」だ。週１回のアフレコ収録後は声優を交えた食事会があり、キャラクター目線のアイデアをもらう。長年放送していても物語の設定では半年しか経過していないため、人物の距離感について助言されたことも。そうした意見は制作に反映されていく。

印象深い回は昨年２月放送の「屋久島の山姫」だという。制作陣は事前に鹿児島県の屋久島を訪れ、往復１０時間の登山を敢行。小五郎が息が上がる場面は、この時のスタッフの様子がヒントになった。舞台はコナンが住む米花町を離れ、「背景から全て描くことになり、いつも以上に制作のカロリーはかかった。でも、その土地に行ってシナリオを作る達成感は大きい」。

今年のテーマはファンへの感謝。３日の放送ではコナンの声で「もし君がいなかったら、この物語は進むことができなかった」と流れた。「１年かけてお祭りにしたい。来年には映画３０弾の上映も控え、メモリアルな２年間にする」と意気込む。

「名探偵コナン」は今月１０日の放送で１１８８話を数えた。原作の単行本の累計発行部数は２億７０００万部を突破した。

放送３０周年の今年は、多くのファンが楽しめる企画が行われる。絵コンテや美術設定資料などから番組の歴史をたどる「名探偵コナン」展が２月２０日、東京ドームシティプリズムホール（東京都文京区）で開幕し、鳥取、札幌、大阪など１２会場を巡回する。

アニメでは、読売テレビの人気番組「鳥人間コンテスト」や、Ｊリーグとコラボしたエピソードが放送される。１０年ぶりの２時間スペシャルも決定した。タイトルは「３０号殺人事件」。「隻眼の残像（フラッシュバック）」など劇場版の脚本を手がけた櫻井武晴さんが執筆する。いずれも放送時期は未定。

作者・青山剛昌さん「アニメ３０周年を盛り上げていきたい」

漫画「名探偵コナン」の作者・青山剛昌さんがファンと交流するイベントが３日、出身地の鳥取県北栄町で開かれた。終了後、青山さんは報道陣の取材に応じた。

――今年の目標は？

「アニメ３０周年を盛り上げていきたいと思います。漫画でも色々大変な話もあるかもしれないので。それはちょっと言えませんけど、楽しみにしてください」

――アニメの人気をどう思いますか。

「漫画にいい影響を及ぼしていると思います。声優さんのイメージに合わせてキャラを変えますからね。だから、かなり刺激を受けていますよ。ありがたいです」