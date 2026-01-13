日本のAI大惨敗！最後の砦、フィジカルAIも危ない…世界地図から消滅していく「日本の頭脳」全て「経産省の産業政策」の責任

かつて世界中から「電子立国」と称えられた日本の威光は、もはや見る影もない。半導体産業での敗北は記憶に新しいが、次なる主戦場である人工知能（AI）分野においても、日本はすでに周回遅れどころか、競争の舞台にさえ立てていないという残酷な現実が突きつけられている。一体何が起こっているのだろうか。なぜここまで差がついてしまったのか。そして今から日本ができることとは。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説する――。

日本の薄すぎる存在感

世界最高峰の研究機関であるスタンフォード大学が発表した最新の年次報告書「AI Index Report 2025」。世界のAIトレンドを網羅したこの権威ある報告書において、日本の存在感は恐ろしいほどに希薄だ。

「大惨敗」――。現状を表現するには、言葉が強すぎるということはない。本稿では、同レポートのデータを紐解きながら、日本のAI産業が直面している絶望的な現在地と、そこから透けて見える構造的な病理を浮き彫りにしたい。

まず、AIの実力を測る最も分かりやすい指標である「基盤モデル」の開発状況を見てみよう。基盤モデルとは、ChatGPTに代表されるような、膨大なデータで訓練され、文章作成から計算まで多様な仕事をこなせるAIの「根幹」となるシステムのことだ。これを作る能力があるかどうかが、国のAIレベルを決定づける。

2024年に世界で開発された「注目すべきAIモデル」の数を国別に集計したデータは、日本の不在を残酷なまでに示している。米国は40もの注目モデルを生み出し、世界を圧倒している。それに続くのは中国で、15のモデルを開発した。欧州全体でさえ３つだ。では、日本はどうか。主要な開発国のリストに、日本の名前は見当たらない。米国が40、中国が15という数字を叩き出す中で、日本は「その他」に埋没しているか、ゼロに等しい扱いを受けているに過ぎない。新しい知性の覇権争いにおいて、日本はプレイヤーとして認識すらされていないと言っていいだろう。

研究論文の「量」と「質」においても、日本の退潮は著しい。AIに関する研究論文の発表数シェア（2023年）を見ると、中国が23.2%で首位を独走し、欧州（15.2%）、米国（9.2%）と続いている。かつて技術大国を自負した日本は、上位グループにすら食い込めていない。さらに深刻なのは「質」の問題だ。

米国16兆円、中国1.4兆円、日本140億円

他の研究者から多く引用される、影響力の高い「トップ100論文」の産出数（2023年）では、米国が50本で首位を維持している。中国も引用数シェアで22.6%を占め、米国の13.0%を上回る存在感を示している。ここでも日本は蚊帳の外だ。量で中国に圧倒され、質で米国に引き離される。日本のAI研究は、世界的なインパクトを残せないまま、ガラパゴス化の道を歩んでいる。

なぜ、これほどの差がついたのか。最大の要因は、圧倒的な「投資規模の格差」にある。2024年の民間企業によるAI投資額を比較すると、絶望的な差に目眩（めまい）がするほどだ。米国は約16兆円（1091億ドル）という天文学的な資金をAIに投じている。対する中国も約1.4兆円（93億ドル）を投資し、猛追している。

では、日本はどうか。約140億円である。誤植ではない。米国が16兆円、中国が1.4兆円に対し、日本はわずか140億円なのだ。米国の「1000分の1」以下である。ここで、多くの日本人はこう考えるかもしれない。「ならば、国なり経産省がお金を出して支援すればいい」と。しかし、それこそが日本を衰退させる「誤った処方箋」であることを、我々は直視しなければならない。

新しい挑戦を邪魔しない「環境づくり」

政府によるAI開発への直接的な補助金や産業政策は、非効率的であるばかりか、有害ですらある。最近の報道でも、AI補助金に対する具体的な批判が相次いでいる。米紙『The Hill』の論説は、AI分野はすでに民間のお金で十分に活況を呈しており、政府の補助は企業に「依存」を生み出すだけだと断じている。政府が介入することで、インフラ整備など、本来お金が回るべき市場の穴への配分が歪められるリスクがあるのだ。

つまり、政府が主導してお金をばら撒くことは、技術革新を加速させるどころか、企業の自立心を奪い、既得権益を肥え太らせるだけの愚策なのだ。日本がこれまで繰り返してきた「日の丸半導体」や「日の丸液晶」の失敗は、まさに官製プロジェクトの非効率さに起因しているのではないか。

日本が見習うべきは、補助金の額ではなく、新しい挑戦を邪魔しない「環境づくり」である。イノベーションを最優先にした規制緩和こそが、厳しい法律の壁を乗り越え、AIの展開を早める鍵となる。

米国ですら細かいルールによる成長の阻害を恐れているのに

この点において、米国の産業界が持っている危機感と、規制に対する鋭い視点は非常に参考になる。彼らは、国内でバラバラに作られる細かいルールが、国全体の競争力を削ぐことを何よりも恐れている。以下の記事は、まさに核心を突いている。

「連邦政府による州法の先取りは、根本的には国家安全保障、経済的優位性、そして連邦主義に関する議論である。もし米国が、制限的な州法が継ぎ接ぎされた状態でAI産業を窒息させるなら、DeepSeekやManusといった躍進で急速に差を縮めている中国に、産業の主導権を明け渡すリスクがある」（ブルームバーグ・ロー『OpenAIの先取り要請が浮き彫りにする州法の欠点』2025年3月31日）

この記事が指摘するように、米国ですら、細かい規制が「継ぎ接ぎ」になることで、中国に負けることを本気で恐れているのだ。だからこそ、国全体で統一した「イノベーションを阻害しないルール」を求めている。英国政府の姿勢も称賛に値する。彼らが策定した「2025年AI規制ブループリント」では、計画の承認プロセスや医療効率化の手続きを簡素化することで、経済成長と人々の信頼を同時に促進しようとする「軽規制（ライトタッチ）アプローチ」を実践している。また、国際通貨基金（IMF）の報告書も、バランスの取れた規制緩和が生産性を向上させ、行き過ぎた規制による技術採用の遅れを回避できると示唆している。

得意としたロボットでも負ける始末

民間企業の活力を信じ、足枷（あしかせ）となる規制を取り払うこと。そして、政府は余計な口出しや選別をせず、自由な競争環境を整えることに徹する。これこそが、AI大国・米国が強さを維持し、英国などが懸命に模索している「勝利の方程式」なのだ。日本のように、周回遅れのランナーが重たいリュック（規制）を背負いながら、ドーピング（補助金）で走ろうとしても、決してトップには追いつけない。

それでも、「日本にはモノづくりがある」「ロボット技術なら負けない」と信じたい読者もいるだろう。しかし、最後の砦すら、今や崩壊の危機に瀕している。かつて日本は「ロボット大国」だった。工場で動く産業用ロボットは日本のお家芸であり、世界に誇れる強みだったはずだ。しかし、今回の調査データは、その認識すら過去のものであることを冷徹に突きつけている。

2023年の産業用ロボット導入数において、中国は27万6300台を記録した。これは、かつての王者・日本の導入数の実に「6倍」に達する。米国と比べても7.3倍だ。中国は2013年に日本を抜いて以来、差を広げ続け、今や世界の産業用ロボット導入数の過半数（51.1%）を占めるまでになった。

日本どうする

AIは「脳」であり、ロボットは「身体」である。日本は、AIという「脳」の開発競争で完敗した。そして今、得意としていたはずのロボットという「身体」の普及と実装においても、中国に圧倒的な差をつけられている。「フィジカルAI」――現実世界で物理的に動作するAIロボットの分野で、日本はまだ辛うじて技術的な蓄積を持っているかもしれない。しかし、ソフトウェア（AI）の進化がハードウェアの性能を決定づける時代に、脳（AI）を持たない身体（ロボット）だけで、いつまで戦えるというのだろうか。

ソフトウェアでの敗北は、やがてハードウェアの競争力をも蝕んでいく。かつて世界を席巻した日本の電機メーカーが、ソフトウェアの重要性を見誤り、iPhoneという「ソフトとハードの融合体」の前に敗れ去った歴史が脳裏をよぎる。現状かろうじて保っているように見えるフィジカルAIでの日本の強み。それがいつまで保たれるのか。データを見る限り、残された時間はあまりにも少ない。このまま「補助金」というぬるま湯に浸かり、「モノづくり神話」にしがみつき続けるならば、日本のAIは、そして産業全体は、静かに、しかし確実に終わりの時を迎えることになるだろう。

未来への不安で、私は胸が押しつぶされそうだ。