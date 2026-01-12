¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤ÇËÜ¿Í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë!? Ä¹À¥ÃÒÌé·ã»÷¥¤¥±¥á¥óÅÐ¾ì
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î11Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#102¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#102¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷¤¹¤®¤ÇÏÃÂê¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷Âç½¸¹çSP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿»÷¤Î¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤äÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â»÷¤ÎÈþ½÷¤Ê¤É¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿ÈþÃËÈþ½÷¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂç½¸·ë¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¤Ë·ã»÷¤À¤ÈÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¿ùËÜÁÒµ¬¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÊÝ°é¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¸½¾ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÊÝ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î¸µÆ±Î½¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÄ¹À¥¤¯¤óËÜ¿Í¤¬ÊÝ°é»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿ùËÜÀèÀ¸¤ò¸«¤«¤±¤¿¤½¤¦¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÄ¹À¥¤¯¤óËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î15Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤ÇÄ¹À¥ËÜ¿Í¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»Ã¼¤Ç²ñ¤¨¤Ð²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃç¤À¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¡ÖÏÃ¤·Êý¤âÊ·°Ïµ¤¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¿ùËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¯¥é¥Öµ¢¤ê¤Î¥®¥ã¥ë15¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¡ØÄ¹À¥¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤ÎÏÃ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é°ìÅÙËÜ¿Í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¹á¼è¤¬¡Ö¥À¥á¤À¤è¡¢¸½¾ì¤ËÄ¹À¥¤¬£²¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤¹¤ë¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢´Æ»ë°÷¤«¤é¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Ä¹À¥ËÜ¿Í¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¡È´é¥Ñ¥¹¡É¤Ç¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿±Ä¤«¤é¡Ö·Ù¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢¡Öµ¬Ìó°ãÈ¿¤Î¤¿¤á¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤´ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£Ä¹À¥¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÎÁ²ñ°÷¤È¤·¤Æ6,000±ßÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤ºÂà²ñ¤·¤¿¡×¤È¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áðù¬¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£Áðù¬¤Ï¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â»÷¤Æ¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤Îº´Çì½ÕºÚ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Èà»á¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡È¤Î¤í¤±Æ°²è¡É¤¬TikTok¤Ç¡Öº£ÅÄÈþºù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢£±ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¶Ã°Û¤Î290ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£ÉáÃÊ¤Ï½Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#102¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
