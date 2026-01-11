²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Ï³¤é¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´¤Ø¤Î¡ÖËÜ²»¡×¡¡¸ß¤¤¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤º¤ì¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÌÜÉ¸
ÆüËÜµå³¦¤ÇÁÐàú¤ò¤Ê¤¹º¸±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬³¤¤òÅÏ¤ë
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È4Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¬ËÜ¤È¡¢ÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾å¡£¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿º¸±¦¤ÎÂçË¤¤¬¡¢Â·¤Ã¤Æ³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ç¯Á°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤â¶¦Æ®¤·¡¢Æ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¶¥¤Ã¤Æ¤¤¿Â¼¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤º¤ì¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤°Õ¿Þ¤òÏÃ¤·¤¿¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÄ©Àï¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·»¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÊÉ°ìÌÌ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¡ÖÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï4Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö7¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¡£2020Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤Î2´§¡¢2023Ç¯¤Ë¤âËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿µð¿Í¤Î¼çË¤¤¬Ä©¤à¿·Å·ÃÏ¡£µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï1977Ç¯¤Ë756¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á°ÊÍè¡¢49Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÃíÌÜ²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë