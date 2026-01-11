3度目の五輪出場となる坂本花織選手（写真：共同通信社）

（砂田 明子：フリーランスライター、編集者）

ジュニア時代はライバルに遅れ、シニアで開花

2026年、スポーツの話題といえば、まずは2月に行われるミラノ・コルティナ五輪だろう。

冬季五輪の花形・女子フィギュアスケートでは、坂本花織選手（25）が3大会連続の出場を決めた。2018年の平昌、2022年の北京、そして今年のミラノ・コルティナ。3大会連続でオリンピックに出場するフィギュアスケート選手は、男子では羽生結弦さんがいたが、女子では初の快挙である。

坂本はほかにも、全日本選手権5連覇、日本人初となる世界フィギュア3連覇などの偉業を成し遂げてきた。大スターであることは言うまでもないのだが、近年、フィギュアスケートは地上波での放送が減っており、その偉業がまだ十分に伝わっていないかもしれない。

フィギュアスケートの全日本選手権で5連覇を果たし、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表に決まった坂本花織（2025年12月21日、写真：共同通信社）

また、坂本の歩みは、過去の女子フィギュアスケート選手とは異なる点が多く、新しい成功モデルを打ち立てたとも筆者は感じている。

前回の北京で銅メダルを獲得した坂本は、ミラノ五輪では「銀メダル以上」と目標を明言している。メダル候補として臨むミラノ五輪を前に、坂本選手の歩みを振り返りたい。

初めて坂本の滑りを生で見たのは、2014年の全日本ジュニア選手権（新潟）だった。ジャンプが大きく、元気のいい選手という印象だった。結果は2位で、優勝は樋口新葉選手。将来が期待される若手選手が注目を浴びはじめる中で、このころ、坂本は、特別目立った存在だったわけではなかったはずだ。同世代で、実力とともに人気が頭一つ抜け出ていたのは、本田真凜さんだった。

本田さんは、2016年の世界ジュニア選手権で優勝、2017年は銀メダル。その後シニアに上がった際に筆者は取材しているが、他のどの選手よりも取材陣が殺到するフィーバーぶりが記憶に残っている。

一方、坂本も2017年に世界ジュニアに出場したが銅メダルで、世界ジュニアでの優勝はない（全日本ジュニアでは優勝している）。安藤美姫さんや浅田真央さんはじめ、女子フィギュアスケートのスター選手は、幼いころから頭角をあらわす選手が多いが、坂本はそこまでではなかった。

2017年3月に行われたフィギュア世界ジュニア。国旗を背に笑顔の2位の本田真凜（左）と3位の坂本花織（写真：共同通信社）

だが、シニアに転向後、日本のみならず、世界の女子フィギュアスケートをけん引する存在となる。

SNSでの批判は承知の上、でも「自分のやり方を貫く」

では坂本はどのようにシニアで勝ってきたのか。

坂本を語るとき、トリプルアクセル（3回転半）や4回転などの「大技」はない、とよく言われる。大技ではなく、技の完成度やスピードで勝負する選手だと。

その通りなのだが、この事実は、坂本がスポーツ選手として安定や現状維持を求めているということでは決してない。目に見えてわかりやすい大技への挑戦はないぶん、坂本は細かな挑戦を重ね、結果を出し続けてきた。

例えば、連続ジャンプを得点が高くなる後半に持ってくるとか、世界的な振付師・ブノワ・リショーといち早く組んで、難易度の高いプログラムで世界にアピールするなど、高得点をとるための取り組みを重ねている。

2025年12月19日、フィギュア全日本選手権・女子SPで演技する坂本花織（写真：共同通信社）

さらにいえば、坂本はトリプルアクセルの練習をしていたと明かしている。トリプルアクセルの練習をすることで、そのほかのジャンプにいい影響が出たとしつつも、試合に入れられる完成度には至らず、大技なしの自分のやり方を貫くと決めたそうだ。

幅のある大きなジャンプを跳ぶ坂本こそ、高難度ジャンプも跳べそうに感じてしまう。しかし実際は、その大きなジャンプの質を保ちながら、高難度ジャンプを完成させるのは至難の業ということなのだろう。

ただ坂本は、大技がないことに対するネガティブな意見があることを承知しているとも語っている。SNS時代において、さまざまな葛藤があったことが想像されるが、その上で、我が道を行くと決める。この決断は、大舞台で力を発揮する心の強さにつながっているような気がする。

なお、坂本選手に大技がないと強調されがちなのは、日本の女子フィギュアスケートには、大技に挑戦してきた輝かしい歴史があるからでもあると思う。

伊藤みどりさん、浅田真央さん、中野友加里さん、紀平梨花選手、ミラノ五輪に出場が決まった中井亜美選手、年齢制限で今年の五輪には出られないものの、先の全日本フィギュアで技術点では坂本選手を上回った島田麻央選手……。

現在はトリプルアクセルを跳ぶ海外の選手も増えたが、その歴史を切り開いたのは日本人女子選手であり、その歴史は確実に受け継がれている。大技は、フィギュアスケートに限らず“必殺技”が好きな日本人に刺さる面もあると感じる。

一方で、坂本花織は、大技で魅せるのとはまた別の、よく滑り遠くに跳ぶ、ダイナミックなフィギュアスケートを切り開いてきた。これもまた挑戦と言わずしてなんと言おう。

自分で自分を追い込む決断

そのほか、筆者が考える坂本選手の独自性を、二点紹介したい。

一点目が、中野園子コーチと、21年間にわたる師弟関係を続けてきたことである。4歳から現在に至るまで、坂本は中野園子コーチの指導を受けてきた。

成長の過程でコーチを変えたり、海外を含めて練習拠点を変える選手は少なくない。浅田真央さんや羽生結弦さんは海外のコーチの指導を受けていた時期があるし、昨年末の全日本フィギュア3位に入り、ミラノ五輪代表に選ばれた千葉百音選手は、シニアに上がる前に、練習拠点を地元の仙台から京都（木下アカデミー、現・木下グループ）へと移している。

一方、坂本は、生まれ育った神戸を拠点に、一貫して中野コーチとともに歩んできた。中野氏は厳しいコーチとして知られ、坂本は幼いころ「泣いてばかりいた」と述懐しているが、21年間の継続性が、坂本にとってはいい方向に作用しているのだと感じる。

2025年12月19日、フィギュア全日本選手権・女子SPの演技を終え、中野園子コーチ（右）に迎えられる坂本花織（写真：共同通信社）

もう一点が、「勝負へのこだわり」である。スポーツではあるが、フィギュアスケートは個人競技なので、「自分の力を出し切りたい」「自分の満足する演技をしたい」と、他者との闘いの前に、自分との闘いであることを強調する選手は多い。

坂本もそうである。同時に、全日本フィギュアの前は「ジュニアの子たちに勝ちたいし、自分の力も発揮したい」と言葉にしたように、勝負への言及も少なくない。勝って泣き、負けて泣く。そうしたエモーショナルな闘志が、勝利を呼び込んでいるのだと感じる。

坂本は今シーズンでの引退を表明した上で、ミラノ五輪に臨む。これもまたフィギュアスケート界では異例のことだ。「自分に活を入れるため」に引退を表明したと明かしている。自分で自分を追い込む決断をする。それもまた、坂本の強さだろう。

メダルの色を左右するのは？

坂本が五輪に3回出られるのは、最初の五輪（平昌）に17歳で出たという「年齢」が影響しているところもあると思う。

年齢制限のルール変更によって、同じく現在17歳の島田麻央選手はミラノ五輪に出場資格がない。島田は五輪を、はやくて21歳で迎えることになるわけで、3回五輪に出るには、29歳までフィギュアスケートを続けなければならない。ルール変更がもたらす「運」もまた、フィギュアスケート選手を大きく左右するファクターである。

2025年12月21日、フィギュア全日本選手権・女子フリーの演技をする島田麻央選手（写真：共同通信社）

そうした運をも味方につけた坂本の軌跡をたどっていくと、引くところは引き攻めるところは攻める冷静なアスリートであると同時に、関西人らしい明るくおおらかなキャラクターでもって、フィギュアスケート人生を成熟させてきたと感じる。周囲に耳を傾けながらも年月をかけて自分の強みに集中し、誰もたどり着かなかった場所に到達した。

こうした歩みは、スポーツ選手以外も、大いに学ぶところがあるのではないか。集大成と位置付けるミラノ五輪での演技が楽しみでならない。

最後に、坂本のライバルになりそうなのは、やはり坂本にはない「大技」を持つ選手たちだろう。個人資格の中立選手（AIN）として出場が許可されたロシアの選手は大技を入れてくると予想されるし、米国の選手にもトリプルアクセルがある。

坂本自身でいえば、懸念があるとしたら、ルッツジャンプではないか。全日本フィギュアでも、踏切が曖昧だとしてアテンションマーク（！）が付いた苦手意識のあるジャンプの出来が、メダルの色を左右する可能性がある。

とはいえ、坂本には磨き上げた技はもとより、十分な経験がある。五輪代表が決まった後の会見では、若い選手たちにも語りかけるようにして「頑張るのは当たり前なんですけど、みんな自分を大事に過ごして、ベストコンディションで臨めたら」と語った。

坂本選手の五輪ラストダンスに注目したい。

筆者：砂田 明子