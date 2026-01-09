小池百合子東京都知事は9日の記者会見で、受験期痴漢撲滅キャンペーンを実施すると発表した。

【映像】都作成の痴漢撲滅動画を紹介する小池知事（実際の様子）

会見で小池知事は「まもなく受験のシーズンというか、もう到来しているわけでありますけれども、受験期に痴漢が起こるという本当に悪辣な犯罪でありますけれども、痴漢撲滅キャンペーンを展開いたします。痴漢というのは被害者に対して身体的また精神的な苦痛を与える、本当に卑劣で許せない犯罪でございます」と述べた。

続けて「特に今月の17日、18日の土日は、大学入学共通テストが行われることになっております。いよいよ本格的な受験シーズンに突入をすると。この時期は試験に遅刻できない、また試験を前にして精神的にもいろいろ不安に思ったりする、そういった受験生の心理に付け込んだ痴漢被害が発生しております」としたうえで、「そこで、今年度も16の鉄道事業者、警視庁と連携をいたしまして、受験期の痴漢撲滅キャンペーン、常に撲滅したいところですが特にこの時期、卑劣じゃないですか。受験期の痴漢撲滅キャンペーンを実施いたします」と述べた。

13日から駅の構内や電車内でのアナウンス、SNSを活用した動画の発信などを行うという。15日からは山手線で痴漢撲滅と受験生応援のラッピングトレインを運行する。（ABEMA NEWS）