大きな借金ではなく、小さな借金から完済する――小さな成功体験を重ねよう

心理学的アプローチで「返し方」を工夫する

自分の資産を減らすだけの悪い借金は最初からすべきではありませんが、すでに借りてしまっているなら、「返し方」を工夫する必要があります。

とくに複数の借金を抱えている場合は、「どれから返すべきか」「どうやって優先順位をつければいいか」という迷いが出てくると思います。このとき、多くの人が「金額が大きい、利率の高いものから返すべきだ」と考えますが、実は正しい選択ではありません。なぜなら、大きな借金の返済から挑戦すると、なかなか「借金が減っている実感」が得られず、返済計画を途中で投げ出してしまうリスクがあるからです。ゴールの見えないマラソンを走っているようなもので、途中で心が折れてしまいます。

この心理的な問題を解決するのが、アメリカでベストセラーとなったデーブ・ラムジー氏の著書『THE TOTAL MONEY MAKEOVER』で紹介されている「Debt Snowball Method」（借金雪だるま法）です。このメソッドの特徴は、「小さな成功体験を積み重ね、勢いをつける」という心理学的なアプローチにあります。

これによると、次の手順で借金を片付けることが効果的とされています。なお、ラムジー氏は実際に借金返済に入る前に、緊急資金1000ドル（日本円で約15万円）を貯めることを推奨しています。

リストアップ：すべての借金を「金額の小さい順」に並べる。

最低額の支払い：すべての借金に対し、毎月の指定返済額だけ支払う。

余剰資金の集中：手元に残った余剰資金を、リストの一番上にある「最も小さな借金」の返済に投入する。

完済する：最も小さい借金を完済したら、その達成感を味わう。

モメンタム（勢い）をつける：次に2番目に小さい借金の返済に移る。各借金を完済するごとに、そこで浮いた資金を次の借金の返済に回す。

「借金雪だるま法」の実践

それでは、借金雪だるま法を具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。仮にあなたが以下の3つの借金を抱えているとして、どのように完済を目指すかを考えてみてください。なお、緊急資金約15万円はすでに確保しているとします。

・リボ払い残高：30万円（年利15％、月1万円返済）

・消費者金融：50万円（年利18％、月2万円返済）

・住宅ローン：2000万円（年利1％、月7万円返済）

このケースでは返済に毎月最低10万円が必要となります。リボ払いなどの「悪い借金」を一刻も早く返済するためには、普段の支出を抑え、緊急資金を使った後も、10万円を超える資金が毎月残るようにするのが最優先事項です。

そうして返済に使えるお金が増えてきたら、「小さな借金から片付ける」というルールを守ってください。今回のケースであれば、まずは最小の借金であるリボ払い30万円の未払い金にお金を集中させます。つい、利率の高い消費者金融や、残高の多い住宅ローンの返済を優先したくなりますが、「最も小さな借金」を最優先します。

仮にこれらの借金を返すための資金を月15万円確保できたなら、次のように配分します。

・リボ払い：6万円（最低1万＋余剰5万円）

・消費者金融：2万円（最低額）

・住宅ローン：7万円（最低額）

これを継続すれば、約5ヵ月でリボ払いを完済できます。借金を完済したことで最初の自信をつけることができ、スッキリした気分を味わえるでしょう。次は、消費者金融の返済に集中します。このとき、それまでリボ払いの返済に回していた6万円を使えるので、毎月8万円の返済が可能になります。

・消費者金融：8万円（最低2万＋余剰6万円）

・住宅ローン：7万円（最低額）

このように返済を続ければ、50万円の消費者金融の借金も数ヵ月で完済することができ、高金利の借金がすべて片付きました。

残る借金は住宅ローンだけなので、余剰資金の8万円を使って繰り上げ返済を行うことができますが、これは必須ではありません。日本の住宅ローンは低金利であり、「良い借金」として活用できます。そのため、余剰資金ができたとしても住宅ローンの繰り上げ返済をするのではなく、NISAやiDeCoを使って投資にお金を回すのがおすすめです。

