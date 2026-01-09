©ABCテレビ

松下奈緒・藤木直人・勝俣州和がスタジオを飛び出し、ハワイ・ホノルルへ！

ハワイ好き3人のこだわりを詰め込んだ2日間の弾丸新春旅

毎週土曜あさ8時からABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで放送中の「朝だ！生です旅サラダ」。2026年最初の放送となる1月10日（土）は、旅サラダファミリーの松下奈緒、藤木直人、勝俣州和3人が揃ったハワイ・ホノルル旅の様子をお届け！

しかし、なんといっても多忙な3人、スケジュールが揃ったのはたった2日間。そこで、わずかな時間でもハワイを最大限に楽しむため、お互いの「やりたいこと」をどんどん叶えていこう、と意気込む。旅の行程は、まさに3人の”好き”を凝縮したラインナップ。気心知れた仲だからこそ見せる素顔と、三者三様のこだわりが詰まった「弾丸ホノルル満喫ツアー」の全貌をお届けする。

王道から最新トレンドまで！ハワイの「今」を満喫

「知っているホノルル」と「知りたいホノルル」を遊び尽くす！

©ABCテレビ

旅のはじまりはワイキキビーチ。美しい景色を前に「ホノルルの中心部は何度来てもワクワクする！」「僕たち3人で旅するのは初めて」と喜ぶ松下と藤木に、勝俣も「いつもスタジオにいる3人だから、たまには自分たちで旅に出ないとね！」と勝俣節全開でファミリーを盛り上げる。

まず一行が向かったのは、藤木が過去に家族で訪れて以来ファンだという老舗のマラサダ店。ポルトガル伝来の揚げパンをハワイ名物へと広めた名店で、人気メニューをテイクアウトする。続いては、勝俣が30年以上通っているという、行列の絶えないおにぎり専門店へ。常時２０種類以上のおにぎりが並ぶお店はローカルの間で大人気。念願の味を手に、3人はカピオラニパークでピクニックを楽しむ。

©ABCテレビ©ABCテレビ

昼食を楽しんだ後は、今回の宿であるラグジュアリーホテルへ。クラブラウンジで絶景を眺める癒しのひとときに、藤木は思わず「ここで半日ぼーっとしたい」と漏らすほど。その後は、ナイトマーケットでウクレレの演奏を堪能したり、大仁田アナがきっと喜ぶ（？）お土産を探したりと大満喫。夕食には、松下が以前仕事で訪れてから忘れられなかったというステーキの名店を訪れる。普段のエレガントな印象とは一変、「私と言えばお肉！これを食べなきゃ帰れない！」とお茶目に宣言した松下は、650gの巨大Tボーンステーキを自前のカメラで連写撮影！「最高の景色です」と食いしん坊な一面を覗かせる。

©ABCテレビ

2日目は、進化を続けるホノルルのトレンドをキャッチ！ カラカウア通り沿いにあるショッピングセンターでは、ハワイ土産の新定番として注目されるマドレーヌを味わう。さらに、倉庫街「カカアコ」で世界中のアーティストによる壁画を鑑賞する。毎年大部分の壁画が入れ替わるため、今しか見られない特別なアートと聞き、3人も興味津々。また、2025年10月に空港まで延伸したばかりの高架鉄道「スカイライン」に乗車する。無人運転の車窓から眺める、海と山が織りなす新しいホノルルの絶景にはハワイマニア一行も「ロマンスカーみたい！」と大興奮！

旅の締めくくりは、夕景が美しいマジックアイランドへ。3人で絶景を眺めながら、昨年から新たに番組MCに就任した藤木が「毎週会ってますけど、一緒に旅できたのはすごくよかった。ようやく旅サラダファミリーになれたというか…」とおどけると、松下・勝俣が「とっくになってるよ！」とツッコむ微笑ましい場面も。松下は「一緒に旅すると、お互いのキャラクターがより分かる」「旅はどこに行くかより、誰と行くかですから」と番組MCとして、見事なしめくくり。勝俣の「より仲良くなるよね！これからも、時々みんなで行きましょうよ！」という明るい約束で、ホノルル旅は幕を閉じた。

いつまでも人々を魅了し続ける伝統的な王道スポットはもちろん、日々進化を続ける最新スポットも盛りだくさんのホノルル。その両方を味わい尽くす、新年にふさわしい贅沢な時間をお届けする。

©ABCテレビ

「朝だ！生です旅サラダ」

2026年1月10日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列24局とRKC（高知）・YBS（山梨）・FBC（福井）で全国ネット放送中

【出演】

松下奈緒、藤木直人、勝俣州和

中継・・・茺田崇裕

進行・・・大仁田美咲(ABCテレビアナウンサー)

公式HP：https://tsplus.asahi.co.jp/tsalad/