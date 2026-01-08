冬になるとお鍋が恋しくなりますね。そんな日は、白菜と鶏肉が主役のシンプルな鍋がおすすめ。料理研究家の大原千鶴さんに、「白みそ鶏鍋」と最後までおいしい〆料理を教えてもらいました。和風シチューのような甘さとコクのある味わいで、香ばしく焼いた鶏肉がアクセントになる一品です。

旬の白菜をたっぷり使った鍋レシピ

ほんのり甘い、和風シチューみたいなお鍋。鶏肉の香ばしさがアクセントになる一品です。

【写真】先に鶏肉を焼いて、香ばしさがアップ

●白みそ鶏鍋

【材料（3〜4人分）】

鶏モモ肉 2枚（600g）

白菜 500g

長ネギ 1本（100g）

セリ（あれば） 30〜40g

塩小さじ 1／2

粗びきコショウ（黒） 少し

小麦粉 大さじ1と1／2

米油（またはサラダ油） 大さじ1

A［白みそ80g だし汁800mL 顆粒鶏ガラスープの素大さじ1］

ユズの皮（あれば・千切り） 少し



【つくり方】

（1） 白菜は2cm幅に切り、長ネギは1cm幅の斜め切りにする。セリは、根元を切り落し、食べやすい長さに切る。

（2） 鶏肉はひと口大のそぎ切りにし、塩、粗びきコショウをふって、焼く直前に小麦粉をまぶす。フライパンに米油を入れて中火にかけ、鶏肉を並べ入れてフタをする。3分ほど焼いたらフタを取って上下を返し、さらに2分ほど焼いて火をとおす。

（3） 鍋つゆをつくる。鍋にAの材料を入れて混ぜる。

（4） （1）の白菜と長ネギを加えてフタをし、中火にかける。煮立ったら火を少し弱め、ときどき様子を見ながら野菜に火をとおす。（2）を加えて1分ほど煮て、（1）のセリを加え、好みでユズの皮を散らして完成。

［

1人分397kcal

］

【ポイント】

先に鶏肉を焼いておくことで、火どおりが気にならず、風味もアップ。

鶏肉を途中でたしても安心。

〆（シメ）はこれ！中華麺で

材料とつくり方（つくりやすい分量）

鍋に残った煮汁（適量）に、ゆでた中華麺1玉（150g）を入れて中火にかける。混ぜながら煮て、麺が煮汁を吸ってふっくらとしたら器によそい、細ネギ（小口切り）少しをのせる。好みで、同量の黒酢としょうゆ（各小さじ1／2〜1ずつが目安）をかけてもおいしい。

［全量314kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 各レシピに表記されているカロリーは、とくに指定がない限りすべて1人分です

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです