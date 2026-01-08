元サイ・ヤング賞左腕はドジャースが4球団目

ドジャースのブレイク・スネル投手は、15日（日本時間16日）に過去にジャイアンツと結んだ契約金1700万ドル（約26億6400万円）を手にする。2024年3月に2年契約を結ぶと、1年目終了時に契約を破棄。FAとなりその後ドジャースに加入していたが、MLB特有の複雑な契約形態により、このタイミングで大金が支払われる。

スネルは大谷翔平投手が新人王に輝いていた2018年に21勝5敗、防御率1.89の好成績でサイ・ヤング賞を獲得。2020年オフにトレードでパドレスに移籍すると、2023年に2度目のサイ・ヤング賞を受賞してFAとなり、ジャイアンツと2年6200万ドル（約97億1300万円）で契約していた。

契約には1年目終了時にスネルがオプトアウト（契約破棄）する権利が盛り込まれており、左腕はその権利を行使した。その後、5年1億8200万ドル（約285億2700万円）でドジャースと契約した。大物代理人であるスコット・ボラス氏のもと、順調に高額契約を手にしている。

今季は開幕直後に左肩の炎症で長期離脱も、9月からプレーオフにかけては安定感のある投球を披露してワールドシリーズ制覇に貢献した。

選手の契約内容をまとめている「Cot’s Baseball Contracts」によれば、スネルは15日（同16日）にジャイアンツからの1700万ドルが支払われることになっている。現在の所属球団は違うものの、移籍が活発で複雑な契約形態が多いMLBならではの事象だ。（Full-Count編集部）