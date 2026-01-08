付き添う必要はないのに…毎朝、小１の孫と集団登校する義母がもたらした「弊害」

臨床心理士・公認心理師として精神科に勤務する2児の母で、白目をむきながら子育てに奮闘するママの姿をユーモアあふれる漫画にして Instagram や X で発信している漫画家・イラストレーターの白目みさえさん。現在、二世帯住宅で義父母と一緒に暮らしている白目さんは、善意が悪意に感じてしまうほどお世話好きで独自の価値観を持っている義母に悩まされることが多く、本連載ではその詳細とともにうまく付き合うコツなどをお伝えしています。

今回は、お世話好きなだけでなく、孫のことを溺愛していて甘やかし気味の義母と小学校に通う孫（白目さんの娘）のちょっと困ったエピソード。それは朝の登校時の出来事で、子どもにとって悪影響をおよぼしていると白目さんは感じているそう。詳細を綴っていただきました。

家から小学校までは200mほどの距離

子どもが小学生になると、学校に集団登校をするようになりました。実は我が家は小学校のすぐそばに建っていて、家から小学校には角を3回曲がれば到着。直線距離にすると200m〜300mくらいで、学校の一部が家のベランダから見えています。

集団登校とはいえ我が子が合流するのはかなり最後の方で、各方面からの集団がうちの家の前辺りで合流して大きな集団となって、学校に向かって行くような流れです。親としてはとても安心かつありがたい条件で生活させていただいております。

また、我が家の前の道路は地元の人の抜け道になっていて狭い割に交通量が多いので、毎朝警察官や旗当番の方、そして時々校長先生なども立って見守ってくれています。

つまり、うちの前の道路さえ過ぎてしまえば、あとはみんなと一緒に安全な道を通って学校に到着します。本当にありがたいです。その代わり中学校はかなり遠いのです。その頃にはきっと娘たちも成長しているでしょう。

そんな環境なので、1年生の最初こそ集合場所まで付き添って、大きなランドセルを背負う我が子を半泣きで見送っておりましたが（長女も次女も）、1週間ほどすれば家の中から「いってらっしゃーい」と見送り、洗濯物を干しながらベランダから手を振るくらいになりました。だってすぐそこなんですもの。いってらっしゃい。

玄関を出て走っていく娘のその先に…

そんなある日、いつものようにベランダから見送っていると、玄関を出て笑顔で嬉しそうに走って行く娘の姿が。友達でもできたのかな？とそのまま見ていると、その先にいたのはなんと義母！ 駆け寄った娘の手を取ってそのまま歩いて行くではありませんか。

え、お義母さん何してるんですか？ お義母さんも小学校に行くんですか？ PTAかなんかですか？ 親は私ですが、代わりに出てくれるんですか？ それはそれでありがとう。助かりますけど。

私は干していた夫のパンツも放り捨てて朝からトイレに籠城している夫の元へ。ドアを叩きながら「お義母さんって今日PTAの集まりかなんかあるの？」と慌てて聞く私に旦那は「はあ？」という返事。そりゃそうですよね。

そのままトイレのドア越しに事情を説明し、夫がトイレから出てきたと同時に義母が帰ってきたので、夫に何をしていたのか聞いてもらいました。

すると、義母は私たち夫婦が付き添いをやめたあたりから、毎朝集合場所から学校まで娘に付き添っていたらしいのです。このご時世ですから、義母の心配する気持ちはわかります。でもすぐそこ。ほんとうに。すぐそこなんですよ、お義母さん。

地元の人ですからご存知でしょうに。そして学校に向かう児童の半分は我が家の前にいます。見守りの方々もいます。だ、大丈夫ではないでしょうか？

集団登校は誘拐などの事件や事故の防止だけでなく、お友達と交流したり、交通ルールを守ってお姉さんお兄さんの言うことを聞きながら登校することを学ぶという目的もあると思います。

しかし、うちの娘たちはお世話好きで甘やかしてくれる義母が大好きなので……義母が付き添ってしまうと義母としか話をしていません。これでは単なる集団登校を見学しながらお散歩する祖母と孫。しかも親御さんがべったり付き添っている児童は他にはいません。

娘の忘れ物を取りに戻ってくる義母

そして、更なる弊害が……。

ある朝、ピンポンが連打されたので慌てて玄関に行くと、そこに立っていたのは息を切らせた義母。「しーちゃんが水筒忘れたんだって！」

そのまま視線を下にやると、玄関先にポツンと置かれた水筒。玄関を出るまでは確認しますけど、出た後に置いていくとは思わないじゃないですか！

とはいえ、今日は午前だけの日ですし、まだ4月なのでそんなに暑くない。喉が渇いて困ったとしても、それはそれで自分で困る体験をしやがれと思うのです。ってか、そもそも自分が忘れた物は自分で取りに戻りなさい！

と思っていたら、義母は「これね！持っていくわ！」とすぐさま水筒を奪取して小走りで学校へ行きました。「お義母さん！別に…いい…のに…」と言う私に「大丈夫！気にしないで！」と笑顔で水筒を振る義母。そういうことじゃないんです、お義母さん。

案の定、その頃から忘れ物について注意しても娘は「ばーちゃんに取ってきてもらうしー」と答え、遅刻しないように言い聞かせようとしても「遅れたらばーちゃんと一緒に後からゆっくり行くー」などと、子どもの自立心が失われていく言動が垣間見えはじめました。どうしよう、弊害しかない。

これは娘にとってあまり良くないと思って夫にも止めるように注意してと伝えました。ただ、それを伝えたのがまたトイレに篭城中のタイミングだったからか「そのうち子どもの方が嫌がるよ」とあまり真剣に取り合ってくださらず……。ごめんね。なんかいつも朝トイレにいるからさ、今しか話せなくて。

「ばあちゃん来ないでいいよ」と言う日まで

たしかに夫の言う通りだと思いつつも、このままというわけにもいかないので、娘には改めて「おばあちゃんに忘れ物を取りに戻らせるのは禁止です。ママもきちんと見るので、自分で準備をしなさい」「もしも遅刻するようなことがあったら、おばあちゃんではなくママが一緒に行ってあげますからね…？」と私が満面の笑みで伝えました。

それはもう素敵な笑顔で。すごいですね……小学生でも「ママの目の奥が笑っていない」ってわかるんですね。その後、義母が都合よく使われることはほとんどありませんでした。それかよっぽど私と登校するのが嫌だったのか……。

また、お友達ができてくると少しずつ義母とも離れて登校している姿が見られるようになってきました。夫の言う通り、「もうばあちゃん来ないでいいよ」と娘たちが言い出すその日まで、義母の好きなようにしてもらおうと心に決めました。

時は流れて今は上の子が6年生になりました。今も毎朝、義母は集団登校に付き添って登校しております。さすがに手を繋ぐことはなくなりましたが、「早く早く！遅れちゃうよ！」と娘たちよりも早く庭に出て待機しています。毎日、本当に毎日。

もう誰がどう見ても「見守りボランティア」と化しているので静観しています。下の子が卒業するまであと2年間、よろしくお願いします。

妊娠中、義母のストレスで入院した嫁が、病室で聞いた的確すぎる「嫁姑トラブルの対処法」