【推しの子】ABEMAチャンネル、１月13日（火）初開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アニメ『【推しの子】』第３期の配信開始を記念し、初回配信前日の１月13日（火）より「【推しの子】ABEMAチャンネル」を期間限定で初開設する。
『【推しの子】』は、赤坂アカ（原作）×横槍メンゴ（作画）による漫画が原作で「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載され、全世界シリーズ累計2,500万部（電子含む）を突破した人気作品。地方都市で産婦人科医として働くゴローが“推し”のアイドル・アイの子どもとして転生したことから始まり、突然の死を遂げたアイを巡る謎とアクアの復讐、そして芸能界の裏側が描かれている。TVアニメは2023年４月に第１期、2024年７月に第２期が配信され、芸能界を舞台にした斬新な設定と衝撃的な展開でSNSトレンドを席巻するなど大きな話題に。2026年１月より配信を開始する第３期にも大きな期待が寄せられている。
このたび「ABEMA」にて初の開設が決定した「【推しの子】ABEMAチャンネル」では、第３期の初回配信前日１月13日(火)から１月18日(日)の６日間連続で、第１期から第２期まで全24話を順次無料一挙配信。なお、『【推しの子】』第３期は１月14日（水）から毎週水曜日夜11時より地上波同時・単独最速無料配信。第３期の配信期間中はずっと第１期から第３期最新話まで全話を無料で楽しめる。
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
『【推しの子】』は、赤坂アカ（原作）×横槍メンゴ（作画）による漫画が原作で「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載され、全世界シリーズ累計2,500万部（電子含む）を突破した人気作品。地方都市で産婦人科医として働くゴローが“推し”のアイドル・アイの子どもとして転生したことから始まり、突然の死を遂げたアイを巡る謎とアクアの復讐、そして芸能界の裏側が描かれている。TVアニメは2023年４月に第１期、2024年７月に第２期が配信され、芸能界を舞台にした斬新な設定と衝撃的な展開でSNSトレンドを席巻するなど大きな話題に。2026年１月より配信を開始する第３期にも大きな期待が寄せられている。
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会