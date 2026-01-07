劇場版「ポケットモンスター」全24作品を８週連続無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「寒い冬はおうちでポケモン映画を見よう！」と題し、１月９日（金）より、８週間連続で劇場版「ポケットモンスター」全24作品を順次無料放送する。
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
このたび決定した特別企画「寒い冬はおうちでポケモン映画を見よう！」では、「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにて、１月９日（金）から２月28日（土）の８週連続で劇場版「ポケットモンスター」全24作品を順次無料放送。1998年公開の第１作『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』から2020年公開の『劇場版ポケットモンスター ココ』までの全ポケモン映画を無料で楽しめる。さらに、放送後１週間の無料配信も実施する。なお、アニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全８シリーズと劇場版24作品を毎日無料放送中。
