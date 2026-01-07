¥É·³À¤³¦°ì¤Î±ÑÍº¤¬¡È»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡É¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿Á¼ÃÖ¡Ä29ºÐ¤Î¼º¤Ã¤¿µï¾ì½ê
WSÂè6Àï¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡È±ÑÍº¡É¤Ë
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó³°Ìî¼ê¤ò¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹DFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Þ¡¼¥ê¡¼Åê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡È±ÑÍº¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿29ºÐ¤Ë¸·¤·¤¤ÄÌ¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ïºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢3A¤Î90»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.289¡¢OPS.808¡¢27ÅðÎÝ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤Ï¤Û¤Ü¼éÈ÷¡¦ÂåÁö¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Î9²ó¤«¤é¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç½Ð¾ì¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËÄ¹ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤ÎÀ¼³Ý¤±¤â¤¢¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ¿³È½¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏËÜÎÝ¤Þ¤Ç·ãÁö¤·¡¢°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Îµ¡Å¾¤Ë¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥Ã¥É¤Ë¡£Áö¼Ô¤ÏÎÝ¾å¤Ë»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¥±¤È¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤Î¹¥¼é¤ÇµçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿1¥×¥ì¡¼¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ºòÇ¯11·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥¯¥ì¡¼¥à¡£¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃ²¤¯À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë