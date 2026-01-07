ºÊ¤Ë°úÂàÁêÃÌ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡¡É×ÉØ¤Ç·è¤á¤¿¡ÈËë°ú¤¡É¡Ä1Ç¯Â³¹Ô¤¬À¸¤ó¤ÀÑ§¸ö
»°¾åÊþÌé¤ÏDeNA¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿»°¾åÊþÌé»á¤Ï¡¢DeNA¤äµð¿Í¤ÇÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2024Ç¯¤«¤éNPB¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ø¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï1Ç¯¤Ç¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¤â¤¦1Ç¯¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯8·î¤È¤¤¤¦Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡2·³Àï¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡£Îý½¬´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤Î±¿±ÄÂ¦¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÏÆ°Åö½é¤ÏÊÛÅö¤ä°ûÎÁ¿å¤ÎÍÑ°Õ¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤ÆÎý½¬¤Ø¡£±óÀ¬¤Ï½ÉÇñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æüµ¢¤êÄÌ¤¤¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö1·³¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç´÷Øß¤Ê¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¡¢¸µ¹Åç¤ÎÌùÅÄÏÂ¼ùÅê¼ê¡¢¸µºå¿À¤Î¹â»³½Ó³°Ìî¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£NPB·Ð¸³¼Ô¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¿ÍÌ®¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ãµ¤·¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿µåÃÄ¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê°¦Ãå¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¿·³ã¤ËÌîµåÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÍ¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡½êÂ°¤·¤¿2Ç¯´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿»°¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ºòÇ¯6·î¤Ë3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢DeNA¡¢µð¿Í»þÂå¤Ï°é»ù¤ÇºÊ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á2024Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¼êÅÁ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯¤Î·ÀÌó¹¹²þÁ°¤ËµåÃÄ¤Ë°úÂà¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈºÊ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÊÖÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö½ª¤ï¤êÊý¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡¡30Ç¯¤¯¤é¤¤Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢åºÎï¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°§»¢¤·¤Æ¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¥×¥íÀ¸³è¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¡Ä¸ÅÁãENEOS¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤
¡¡ºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°úÂà¤òËÝ°Õ¡£2025Ç¯¤ò¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¡È¶èÀÚ¤ê¡É¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï8·î29Æü¡£Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤«¤é¸ÅÁãDeNA¤È¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²£¿Ü²ì¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¤Û¤Ü¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤âÂÐÀï¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤Î°§»¢¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ä¾ÀÜ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÉ×ÉØ¤ÇË¾¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÁª¼êÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤ÆNPB¤Ç10Ç¯¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡NPBÄÌ»»¤Ç¤ÏÁ´¤Æµß±ç¤Ç368»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¾¡16ÇÔ¡¢23¥»¡¼¥Ö¡¢121¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï3.22¡£Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¤ÏENEOSÌîµåÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Ë2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸ÅÁã¤À¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä½àÈ÷¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÆ°¤±¤ë¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡Ø¤³¤¦¤·¤í¡¢¤¢¤¢¤·¤í¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò»È¤Ã¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë»°¾å»á¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë