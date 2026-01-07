報徳学園・浅田泰斗コーチ推奨…「脱力」で極めるブロッキング

ワンバウンドを確実に止めてくれる捕手がいれば、投手は安心して低めに投げられる。逆に逸らしてしまう不安があれば、腕の振りも鈍ってしまうものだ。社会人で巨人・岸田行倫捕手とプレーし、高校野球の名門・報徳学園でオリックス・堀柊那捕手を指導した浅田泰斗バッテリーコーチによると、ブロッキング向上の秘訣は意外にも“脱力”にあるという。

ブロッキングが苦手な捕手には共通点がある。浅田コーチは「力を抜くのが下手な選手は前のめりになったり、股関節が後傾してしまったりする」と説明する。恐怖心から力が入ると体が硬直し、柔軟に対応できなくなる。その結果、ボールの勢いを吸収できずに大きく弾いてしまう。

そこで、意識したいのが“脱力”だ。ボールに向かっていくのではなく、「真下に肩を落とし、背中が丸くなるくらいでちょうどいい」と浅田コーチは説く。上半身をリラックスさせ、ボールに対して柔らかな壁を作るイメージを持つことで、衝撃を吸収しやすくなる。

下半身の使い方も重要になる。膝を落とす際は、前に出たり後ろに飛んだりしてはいけない。「構えた位置から垂直に下ろす意識を持つこと」が鉄則だ。前に出ると股関節が後傾しやすく、バランスを崩す原因になる。「中腰から落とすと真下に落とす感覚がわかりやすい」といい、まずは中腰姿勢から垂直に落ちる感覚を養うと良いだろう。

また、構えを意識することも、ブロッキングの上達に直結する。足の内側を意識することで「膝と地面の距離が近づくので、速いボールにも反応しやすくなる」からだ。

無駄な動きを省き、その場でストンと落ちる。このシンプルな動作を反復することでブロッキング技術は向上していく。投手の信頼を勝ち取るために、まずは正しい身体の使い方をマスターしてほしい。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）