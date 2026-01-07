【きょうから】マクドナルド、『ドラゴンクエスト』コラボ第2弾発表 “ドラクエバーガー”など新商品5種発売へ【一覧】
日本マクドナルドは、きょう7日から期間限定で『ドラゴンクエスト』コラボ第2弾として、“ドラクエバーガー”など新商品5種を発売する。
【写真】コラボ第2弾！「ドラクエバーガー」など全5商品一覧
2026年に40周年を迎える大人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボレーションキャンペーンの第2弾となる今回。ゲームの主人公である勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特徴のオリジナルバンズを使用した、ボリューム感満点で食べ応え抜群の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ＆タルタルチキン」「チーズダブルてりやき」の3種類を“ドラクエバーガー”として、さらにスライムの鮮やかな青色をイメージした「マックフィズ／マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」の全5商品を発売する。
バーガーではコラボパッケージでの提供、さらにマックフィズ／マックフロートではスライムが描かれたコラボカップも数量限定で用意されている。
12月27日より『ドラゴンクエスト』のさまざまなモンスターが登場し、“ドラクエバーガー”を伝える新テレビCMを放送。CMに登場するマクドナルドのクルーの1人として、乃木坂46の一ノ瀬美空を起用し、「メラゾーマ」などの呪文を唱えて伝説のドラクエバーガーを作るストーリーになっている。
コラボ第1弾では5種類のスライムがセットになった「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライムin スライム」として、スライム、グリマススライム、バーディスライム、ハンバーグラースライム、メタルスライムのフィギュア5種セットを税込2990円で、2026年1月19日より全国のマクドナルド店舗にて数量限定で販売する。その事前抽選販売の応募はきょう7日まで受付。
