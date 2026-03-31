「彼がこれまで培ってきたオーラを、もの凄く感じました。芝居や役に対する姿勢も、本当に立派になった。もうお父さんのような目線で見ちゃいますね」【画像】「別人みたい」「痩せすぎて心配」13キロ減量した吉沢亮の“激変ショット”を見るそう語るのは、吉沢亮（32）が2011年に出演した『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日）の坂本浩一監督である。『国宝』では歌舞伎役者にばけた©時事通信社◆◆◆初共演から15年