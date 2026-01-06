ÅÅ·â²ÃÆþ¤«¤é1Ç¯¡¢¹Ã»Ò±à¥¹¥¿¡¼¤ÏÀµÇ°¾ì¤«¡¡½õ¤Ã¿ÍË¤¤Ï¡ÈÂçÅö¤¿¤ê¡É¡ÄÀ¾Éð¤ÎÊä¶¯¿ÇÃÇ
ÂÇÎ¨.277¡¢21ËÜÎÝÂÇ63ÂÇÅÀ¤Ç3ÉôÌçÁ´¤Æ¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¾Éð¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÆ¯¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¡ÈÂçÅö¤¿¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¤ÏÂÇÎ¨.277¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢63ÂÇÅÀ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¡£¼é¤Ã¤Æ¤â°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î119»î¹ç¤Ç4ÈÖ¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤â¥Í¥Ó¥ó¡£µåÃÄ¤¬6·îÃæ¤ËÁá¡¹¤È·ÀÌó¤ò2Ç¯±äÄ¹¤·¡¢2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÊÝÍ¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï2026Ç¯¤â¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÄê¤Ï¥Í¥Ó¥ó¤À¤±¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¥¤¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼Åê¼ê¤â¼ç¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ49»î¹ç1¾¡4ÇÔ31¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.74¤È³èÌö¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÃ¥»°¿¶Î¨¡Ê9¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ¥»°¿¶¿ô¡Ë13.31¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â8·îÃæ¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤ÏÀèÈ¯Å¾¸þ¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤ËÂå¤ï¤ë¼é¸î¿À¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¶ì¼ê¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥é¥ß¥ì¥¹Åê¼ê¤âµ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ27»î¹ç1¾¡0ÇÔ7¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.01¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î10·î8Æü¤Ë¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤ÎÊ¿ÂôÂç²Ï¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ø
¡¡°Ê¾å¤Î3¿Í¤ÏNPB½éÇ¯ÅÙ¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ÜÀÒ¤·ÍèÆü3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢74»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.228¡¢7ËÜÎÝÂÇ26ÂÇÅÀ¡£ºßÀÒ1Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¸Â¤ê¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡¦¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢3·î25Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³«Ëë1·³Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¡¢29»î¹ç1¾¡1ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.38¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¤â°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â3·î25Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í··â¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¡¢±¦Íã¤Î5¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò·Ð¸³¡£ÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿Ê¿ÂôÂç²ÏÆâÌî¼ê¤â¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ°é±Ñ¹â»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤ÎËÜ³Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«7»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.059¡Ê17ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡Ë¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë